“Kustformatie is mijn laatste uitdaging”: Ulrik Maertens is de gedreven T2 van VV Westkapelle (3B)

De ervaren Ulrik Maertens was al eerder actief bij Daring Brugge, Jabbeke, Steenbrugge, Oostkamp en Wingene. Altijd leverde hij met plezier prima oefenstof af. Chris De Bisscop loodste hem naar Westkapelle. De samenwerking duurde niet lang.

Een contract hoefde niet voor Ulrik Maertens, een simpele handdruk volstond. “Mijn eerste contact met het bestuur mondde uit in wederzijds vertrouwen. Dat gevoel is nog niet veranderd: de beleidsploeg hier is beperkt qua mankracht maar uiterst efficiënt. De samenwerking met Chris De Bisscop verliep prima maar als T2 sta je dichter bij de spelers. Ik voelde dat er iets aan het sudderen was. In alle vriendschap werd afscheid genomen van de eerste in bevel. Ik zou pakweg vijf weken overnemen maar dat werden er negen. Frederik Peel kende ik van bij de voetbalkampen, die we samen gaven. Toen hij me een sms stuurde, stelde ik hem voor zijn kandidatuur in te dienen. Hij solliciteerde en kreeg meteen het vertrouwen. We promoveerden via de nacompetitie.”

Hechte groep

“Met betrekking tot het huidige kampioenschap wonnen we ons laatste duel voor de winterstop met 3-2 tegen Zerkegem. Daardoor startten we de tweede ronde op positie tien. We hebben ons nog absoluut niet veilig gespeeld en het eerstvolgende duel, thuis tegen HO Oostveld Oedelem, mag gerust als een zespuntenmatch aanzien worden.”

“Eens temeer is Frederik Peel erin geslaagd een hechte groep te kneden, ook al kenden we pech bij onze transfers. Roy Van Uytsel viel uit halfweg de eerste helft van onze openingsmatch tegen Pittem en is nog niet hersteld. Frederik Ingelbeen zit ook nog steeds in de gekwetstenboeg en net voor de competitiestart meldde Aleksandar Janevski, onze schaduwspits, dat hij voor zijn gezin kiest.”

Onregelmatige uren

“We hebben dat allemaal kunnen counteren en maken ons nu op voor spetterende maanden januari en februari. Wat mezelf betreft is de kustformatie mijn laatste uitdaging, al zal ik geen vier dagen per week meer aan het voetbal kunnen spenderen. Op dinsdag en donderdag trainen we, op zondag speelt de eerste ploeg en ik heb ook nog op vrijdagavond de beloften onder mijn hoede. Dat wordt moeilijk vermits ik verpleger ben en onregelmatige uren klop.”