Kurt Roose en Cindy Vanthourenhout Samen in dug-out van Daring Brugge (3B): “Zonder Cindy lukt het me niet”

In het dagelijks leven zijn ze een koppel. Tijdens de oefensessies op het Tempelhof voeren ze elk hun taken uit. De duels volgen ze samen in de dug-out. Kurt Roose is assistent van Preben Verbandt, Cindy Vanthourenhout treedt op als verzorgster.

De voorbije week werd T1 Preben Verbandt het slachtoffer van corona en moest in quarantaine. Kurt Roose informeerde zijn sportieve baas en leidde de oefensessies. Op zondag wonnen de Bruggelingen in Veldegem en doen een prima zaak in de klassering. Kurt Roose knipoogt als we er hem op wijzen.

“Als trainer begon ik bij de U17 van SK Torhout. Daarna volgde Aartrijke, waar ik doorschoof naar de beloften. Halfweg moest ik de eerste ploeg overnemen van Zbignieuw Swietek. Ik mocht T1 blijven voor de rest van het seizoen. Na drie weken stelde ik een speler op die ik niet mocht laten opdraven. Hij beging twee cruciale fouten en ik diende op te hoepelen. In Bredene ging ik dan aan de slag met de U21.”

“Vervolgens trok ik richting Beernem. Met Kenny Verduyn kroonden we ons tot kampioen in het coronajaar. Famkes Merkem werd mijn volgende uitdaging maar de roep naar heren was te groot. Preben Verbandt wilde mij als assistent. Hier hok ik samen met vrienden. Ik ben liever op het Tempelhof dan bij een familiefeest.”

“Mijn sterkste wapens zijn mijn netwerk en mijn kennis van de rivalen. Tijdens de voorbereiding heb ik maar twee ploegen van onze reeks niet aan het werk gezien. Cindy vergezelt me steevast, zonder haar zou het niet lukken. Ze is gekker van voetbal dan ik.”

Lichting U7

Cindy Vanthourenhout is een voetbalmama. Als het werk het toeliet, vergezelde ze steevast haar kinderen. In Aartrijke maakte Kurt zich nuttig bij de bovenbouw, Cindy gaf training aan de lichting U7. “Ook in Beernem oefende ik diezelfde leeftijdsgroep, tot het echt niet meer lukte. Ik doe nachtwerk en kon onmogelijk op zaterdagochtend aanwezig zijn. Wel ging ik in Beernem aan de slag als verzorgster van de eerste ploeg.”

“Ik ben gediplomeerd verpleegkundige en volgde opleiding sportverzorging. Preben Verbandt wist dat en vroeg of ik zijn spelers wilde klaarstomen. Daar ben ik mee begonnen tijdens de voorbereiding. Op dinsdag, donderdag en zondag sta ik in voor het leggen van de tapes, het loswerken van de spieren en, vermits ik verpleegkundige ben; ook voor de verzorging van de wondjes. Ze hebben me graag, luchten soms hun hart en zo hoor ik er helemaal bij.”

(JPV)