Kurt Boey is de nieuwe trainer bij NSVD Handzame (3B)

Clubbesturen kunnen verrassen. Ook in derde provinciale. Enkele uren nadat bij Tielt werd gewonnen bedankte NSVD Handzame trainer Gunther Ghesquière. Heel snel werd Kurt Boey, recent opgestapt bij Beernem, als opvolger aangesteld. Hij begon met een 0-2-nederlaag tegen KM Torhout B. Die verliesbeurt werd ingecalculeerd. “Tot minuut 70 hielden we vrij goed stand”, blikt Boey terug. “In de tweede helft schiepen wij misschien iets te weinig doelgevaar. Deels een gevolg van het uitvallen van Jorre Stroobant, een jonge talentvolle aanvaller, aan de rust. Hij is met een ziekenwagen weggebracht. We vrezen voor een kruisbandblessure.”

Andere accenten

Zaterdag trekt Handzame naar Dosko Kanegem. “Alweer een moeilijke en degelijke tegenstander. Handzame in derde houden is de enige opdracht. Dat zou in principe moeten lukken. Volgens mij is er kwaliteit voldoende. Een paar andere accenten leggen is misschien nodig. Als je in de loop van het seizoen overneemt krijg je daar niet veel tijd voor. Een inloopperiode is er niet. Dat we in het weekeinde van 1 en 2 maart geen competitiematch hebben is een pluspunt. Dan hebben we twee weken om een paar accenten te leggen.”

Met 18 punten telt Handzame slechts twee punten meer dan Veldegem en vier meer dan rode lantaarn Doomkerke. De hekkensluiter zakt op 6 april naar Handzame af, een week later komt Veldegem. Op de slotdag staat een partij bij Beernem, de ex-ploeg van Boey, op de kalender. “Van nu af aan is het zaak om elke week punten te pakken”, beseft Boey. “Op dit ogenblik is de kern vrij klein. Tegen Torhout hebben we een beroep moeten doen op beloften om de zitjes op de bank in te nemen. In Kanegem zijn onze flankverdedigers Matteo Vanneste en Maxim Lagae geschorst. Met Klaas Bylo en Michiel Cromheecke keren twee aanvallers terug.” (HF)

Zaterdag 22 februari om 19 uur: Dosko Kanegem NSVD Handzame.