KSV Pittem (3B) mikt op de eindronde

Het gaat KSV Pittem voorlopig voor de wind. In derde provinciale B staat de rood-witte garde momenteel op een mooie vierde plaats. Vorig weekend werd ook de moeilijke klip op Ruddervoorde omzeild. Linksback Jarne Popelier speelde een dijk van een wedstrijd en had met een knappe assist ook een voet in de krappe winst.

“Op Ruddervoorde zijn we eigenlijk maar de laatste 10 minuten in de problemen geraakt na hun aansluitingstreffer”, opent de 24-jarige Egemnaar. “Dan was het voor ons wel eventjes pompen of verzuipen, maar bleef de 2-3-stand behouden. Daardoor blijven we als vierde netjes op eindrondekoers. Bedoeling is om dit tot het einde aan te houden. Dus hebben we wel nog enkele overwinningen nodig. Liefst al zaterdag te beginnen in Wingene. Vooreerst is het een derby die je absoluut niet wil verliezen, ook voor de klassering zou het goed zijn, maar de belangrijkste reden is eigenlijk dat we tegen die gasten nog iets recht te zetten hebben. Thuis speelden we echt onze slechtste wedstrijd van het seizoen waarbij niemand zijn normale niveau haalde. We mochten ons toen nog gelukkig prijzen met een gelijkspel.”

Geen uitschuiver

Hoe sterk is Wingene eigenlijk? “Het is momenteel de beste promovendus uit vierde dit seizoen die wellicht niet onterecht op een vijfde plaats staat. We gaan dus goed moeten opletten om geen uitschuiver meer te maken, maar als iedereen inzetbaar blijft, kunnen we in principe iedereen in deze reeks aan.”

Perfect op schema

Blijft jullie ambitie de eindronde? “Toch wel. In dat opzicht zitten we perfect op schema. Eens we die bereikt hebben, mogen we van de club absoluut promoveren, maar niks moet. Is het echter volgend seizoen al geen tweede, dan zeker het jaar erop. In dat opzicht tekende bijna de volledige spelerskern bij en zijn er ook al vier deftige aanwinsten. Er is dus toch wel ambitie merkbaar bij KSV Pittem”, besluit Jarne, die ambtenaar Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening is bij de gemeente Pittem. (SBR)

Zaterdag 13 januari om 19.30 uur: KVC Wingene – KSV Pittem.