Kris Timperman (GS Voormezele – 3A) gaat op bezoek bij Keiem“Al veel tegenslag dit seizoen”

In het eerste seizoen na de promotie loopt het nog niet zoals gehoopt bij GS Voormezele in derde provinciale A. Na elf speeldagen staat Gold Star op de voorlaatste plaats met acht punten. Met een trip naar Keiem staat zaterdag een zespuntenduel op het programma.

Vorig weekend kreeg GS Voormezele met SK Staden ook al een rechtstreekse concurrent in de strijd tegen de degradatie op bezoek. De Stadenaars trokken echter met 1-4 aan het langste eind, waardoor ze over Voormezele wipten in het klassement. Vooral in de eerste helft was de tegenstander bijzonder efficiënt en daardoor stonden we bij de koffie al drie doelpunten in het krijt. Ons niveau was na de rust wel veel beter, maar aan meer dan de eerredder geraakten we niet”, vertelt Kris Timperman, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij GS Voormezele.

Voorlaatste plaats

“We hadden bij aanvang van het seizoen totaal niet verwacht dat we na elf speeldagen op de voorlaatste plaats zouden staan. We hebben dit seizoen nochtans al veel goede wedstrijden gespeeld, maar tot op heden leverde dat te weinig punten op. Dit is eigenlijk al het verhaal van dit seizoen. We kenden al veel tegenslag.”

In Voormezele hoopt men dat de verplaatsing naar Keiem voor de kentering kan zorgen. De paars-witten begonnen met 0 op 21 dramatisch aan het seizoen, maar pakten in hun laatste vier wedstrijden wel 10 punten. “We beseffen dat dit een heel belangrijke wedstrijd is voor het verder verloop van onze campagne. Bij winst doen we haasje over met Keiem, dat voorlopig slechts twee punten meer telt. We weten wat ons zaterdagavond te doen staat: uitgaan van eigen sterkte en tonen dat we voldoende kwaliteiten in de rangen hebben.”

Veel geblesseerden

De loodgieter uit Beselare hoopt snel beterschap te zien. “Vorig jaar was het mijn eerste jaar bij Voormezele, met meteen een promotie naar derde provinciale. De spelerskern kreeg in het tussenseizoen een stevige kwaliteitsinjectie, waardoor ik ook verwachtte dat we dit seizoen rustig zouden meedraaien in de hogere reeks. De vele geblesseerden beslisten er voorlopig echter anders over”, besluit Kris Timperman. (SBR)

Zaterdag 18 november om 19 uur: Sporting Keiem – GS Voormezele.