Komende weken worden cruciaal voor KVC Ichtegem

KVC Ichtegem (3B) zit in de hoek waar de klappen vallen. De enige driepunter van dit seizoen dateert van 9 september bij Pittem. Daarna werd enkel uit bij Lombardsijde een punt gepakt. Op de eigen Keiberg verloor KVC al vijf keer.

“Met matchen bij Westkapelle, thuis tegen Doomkerke en in Veldegem worden de komende weken cruciaal” beseft trainer Gunther Gesquière. “Eén keer winnen en wie weet zijn we dan vertrokken. Ik zal nooit de handdoek gooien. Met het bestuur zat ik al eens rond de tafel. Samen kwamen we tot de conclusie dat de trainingen in orde zijn en dat het op tactisch vlak klopt.”

Afwezigen

Alleen is de lijst met afwezigen bijzonder groot. Dario Desplancke, Stijn Verschaeve, Jody Timperman, Michael Devriendt, Lorenzo Degrande, Lorenzo Charle en Thorsen Lasat zijn geblesseerd. Doelman Nigel Kerkhove is elke week twijfelachtig, begon zondag de thuismatch tegen Dosko Kanegem (3-4), maar haakte tijdens de rust af. In de cruciale matchen bij Westkapelle en thuis tegen Doomkerke ontbreekt ook Woody De Wandel.

“De meeste geblesseerden keren pas na de winterstop terug”, zucht Gesquière. “In drie jaar is er veel veranderd. De voorbereiding verliep al moeizaam door reizen, letsels, andere prioriteiten. We blijven te veel gevestigde waarden missen. Gelukkig zit de mot er nog niet in. Voor eerste elftal en beloften tellen we veertig spelers. Veertien onder hen zijn out. De anderen zijn elke donderdag op training. Tegen Kanegem kwamen we drie keer op achterstand, maar stelden we telkens gelijk. Het betekent dat we nog altijd kunnen terugslaan.” Na de vierde tegengoal lukte dat niet meer. Jammer genoeg kwam Jordy Timperman zondag niet tot scoren. Zijn vader Kurt, amper 54, verloor vorige week woensdag de strijd tegen slokdarmkanker. “Tot twee weken geleden was de papa van onze spelers Jordy en Jody nog aanwezig op de wedstrijden”, aldus Gesquière. “Op zo’n momenten besef je dat voetbal bijzaak is.”