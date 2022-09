Komen-Waasten (3B) ontvangt Ploegsteert (3B): Derby tussen twee sponsorende bierhandelaars

Nu zondag ontvangt Komen-Waasten de naaste buren uit Ploegsteert in de derby in 3B. De wedstrijd is net als in het verleden naast een sportief duel ook een duel tussen de twee sponsorende bierhandelaars. En verder ook een match tussen twee werknemers van één van die bierhandelaars. Een week lang was de match het gespreksonderwerp in de Brasserie Vanuxeem in Ploegsteert en dit tussen Shony Carton (Komen-Waasten) en Julien Mahieu (Ploegsteert).

Beiden zijn het erover eens dat het een wedstrijd wordt waarbij beide ploegen kans maken op de drie punten. “En dat de supporters een mooie voetbalzondag zullen beleven”, voegt het duo eraan toe. Zowel Komen-Waasten als Ploegsteert staan samen met 7 punten mee aan de leiding in hun reeks. En dat was vorig seizoen niet aan de orde bij Ploegsteert. Julien Mahieu is nog steeds niet te spreken over de resultaten van vorig seizoen. “Met een 9-2 verlies over twee wedstrijden kwamen we inderdaad als grote verliezer uit de burenduels. Dit willen we dit seizoen zeker vermijden, vooral ook omdat Shony me daar al heel de week mee jent.” Zowel Julien als Shony startten het voetbal bij de jeugd van Ploegsteert. Omwille van het leeftijdsverschil speelden ze niet samen in de jeugdploegen. Dat deden ze wel bij de eerste ploeg van Ploegsteert. Ondertussen is, gezien het vertrek nu twee seizoenen geleden van Shony naar Komen-Waasten, ook dat alweer voorbij. “Ik werd hard aan de arm getrokken door de bestuursploeg en trainersstaf van Komen-Waasten en wilde de overstap wagen. Mijn voetbalhart klopt echter nog steeds voor Ploegsteert.”

Volste vertrouwen

Ook Julien Mahieu is een jeugdproduct van Ploegsteert. Op één seizoen na, toen het niet klikte met de trainer, speelt hij al sinds zijn eerste aansluiting voor de club waar hij ook werkt. Dit jaar trekt hij zich alvast op aan de kwaliteiten van de trainer, Mathieu Vermeire. “De voorbije jaren speelde ik samen met Mathieu, beiden als verdediger. Hij koos er nu voor om trainer te worden en dit met de gedrevenheid waarmee hij ook op het veld stond. Vandaar ook mijn volste vertrouwen dat we zondag op Komen-Waasten goed voor de dag zullen komen.”

Zondag 25 september om 15 uur: Komen-Waasten-US Ploegsteert.