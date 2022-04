Koen De Bie is de nieuwe hoofdcoach van Hogerop Oedelem (3B): “Dit lijkt me een heel warme club”

De Oostvelders hebben er een rustig kampioenschap opzitten en kwamen nooit in degradatiegevaar. Lorenzo Frickelo verrichtte ettelijke jaren puik werk als assistent en als T1.

Enkele weken geleden meldde de hoofdcoach dat hij graag zou terugkeren naar de positie van T2. De beleidsploeg ging op zoek naar een nieuwe sportieve baas. De keuze viel op Koen De Bie, een monument in Oost-Vlaanderen.

Hij aanvaardde onze uitnodiging voor een gesprek in de kantine van HO Oedelem, waar hij voor het eerst kennismaakte met erevoorzitter Kamiel Van Hyfte.

Meer dan 20 jaar ervaring

“Ik ben van Zomergem afkomstig. Daar debuteerde ik als 17-jarige in de eerste ploeg. Wegens mijn legerdienst kon ik onregelmatig komen trainen. Vervolgens zette ik mijn loopbaan verder bij Knesselare, waar ik meer dan 20 jaar lief en leed deelde. “

“Achtereenvolgens was ik er actief als voetballer, speler-hulptrainer, speler-trainer en uiteindelijk als hoofdcoach. Ook nam ik op het einde de functie van technisch verantwoordelijke op mij. In 2015 ervaarde ik een negatieve omwenteling: de toenmalige preses trad af onder serieuze druk.”

“De volledige kern nam ontslag net als de technische staf. We gaven zelfs forfait voor de eindronde die ons naar tweede provinciale had kunnen loodsen.”

“Vervolgens was ik als hoofdtrainer nog actief in Donk, Knesselare, Maria-Aalter, Hansbeke, opnieuw Knesselare, Zomergem en nu dus Hogerop Oedelem. De reeksen in West-Vlaanderen ken ik absoluut niet. Vaak voetbalden mijn clubs in de voorbereiding vriendschappelijk op de Bruinberg.”

Goed gevoel

“Telkens kwam ik hier met een goed gevoel: dit lijkt me een heel warme sportclub. De accommodaties stralen gezelligheid uit. Lorenzo Frickelo kende ik van zien en door sparringwedstrijdjes. Vele collega’s zouden het allicht vreemd vinden om aan de slag te gaan met een ex-hoofdcoach. Persoonlijk beschouw ik dat als een gigantisch voordeel.”

“De huidige T1 kent de reeks door en door, is vertrouwd met de gevoeligheden van de vereniging en weet perfect welke de mindere en sterke punten zijn van elke speler. Een alleenheerser ben ik allerminst, ik sta open voor tips van diegenen die met mij samenwerken.”

“Mij is medegedeeld dat niets moet maar alles mag. Laat ons mikken op een positie tussen zes en tien. Dat betekent enerzijds uit de gevarenzone blijven. Anderzijds ligt zes dicht bij vijf. Verdere ambities uit ik nog even niet.”

(JPV)