Kobe Vandeweghe (Daring Brugge – 3A): “Waarom zou ik verleggen? Hier heerst vriendschap”

Daring Brugge gaat het nieuwe kalenderjaar in als eerste in de klassering. KWS Oudenburg volgt op één puntje. Op zondag 8 januari ontvangt KWS Oudenburg Daring Brugge in een fenomenale clash.

We keren terug naar zondag 4 september. Daring trekt naar SK Eernegem. In het slotkwartier, bij gelijke stand, redt Kobe Vandeweghe een strafschop. In blessuretijd laat hij een onschuldig balletje tussen armen en benen glijden. De reus was er het hart van in en stuurt nog diezelfde avond een bericht naar alle ploegmaats: “Ik zweer het, dit maak ik goed.”

Vervolgens lukken de leerlingen van Preben Verbandt 24 op 24. Kobe Vandewege ontpopt zich tot niet in te nemen vesting. Op 1 november doorbreekt Club Lauwe de zegereeks. Daarna volgt opnieuw 12 op 15. De terugronde hervat met drie opdrachten in één week: naar Oudenbug, thuis tegen Damme en naar Zerkegem.

Wie denkt dat Kobe Vandeweghe het interview euforisch aanvat is eraan voor de moeite. “Na bepaalde matchen werd ik opgehemeld, al ben ik zelf van oordeel nog veel beter te kunnen. Ik ben een klein deeltje van het schitterend geheel en pak de ballen die op me afkomen. De veldspelers vechten zich de ziel uit het lijf. Zij liggen aan de basis van ons succes, al zijn we er nog lang niet.”

“Nu al heb ik bijgetekend, al kreeg ik regelmatig telefoontjes van concurrenten. Waarom zou ik verleggen? Op het Tempelhof heerst vriendschap. Er speelt hier ook een G-ploeg, mensen met een mentale beperking. Die prachtgasten komen regelmatig supporteren voor ons. Heel sporadisch trainen we samen. Ze glunderen als ze tegen mij mogen trappen. Eéntje vroeg zelfs een trui met onze handtekeningen op. Dit hangt nu in zijn kamer.”

“Onze coach hamert er heel vaak op: we hebben nog niets in handen, al zouden we dolgraag een prijs willen behalen. Eén seizoen trok ik naar Jabbeke, maar stuitte er op Arne Willem. Hier ben ik blijkbaar de absolute nummer één, al zal ik altijd mijn concurrenten respecteren. Pal voor mij dirigeert Jürgen Landuyt de defensie. Die prille veertiger, ex-vaste waarde bij Cercle Brugge, leest het voetbal als geen ander en speelt quasi nooit verkeerd in.”

Koele killer

“De rest van ons team is een mix van jong en oud, met de net 20 geworden Maxim Vyncke als koele killer. Ook deze topscorer legde aanbiedingen naast zich neer en verlengde als één van de eersten zijn verbintenis. We weten allemaal hoe heerlijk het vertoeven is tussen en naast de krijtlijnen van het Tempelhof.”

Zondag 8 januari om 14.30 uur: KWS Oudenburg – Daring Brugge VV.

Woensdag 11 januari om 20 uur: Daring Brugge VV – KFC Damme.