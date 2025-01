KFC Doomkerke (3B) weg van laatste plek

Derdeprovincialer KFC Doomkerke boekte zaterdag een knap gelijkspel (1-1) bij het vijfde geklasseerde KFC Varsenare B. Het bewijs dat de ploeg in een betere periode verkeert. Bedoeling is om deze positieve tendens zondag verder te zetten in de derby thuis tegen Dosko Kanegem.

“We kunnen niet ontkennen dat Varsenare op voetballend gebied misschien wel beter was, maar nu we eindelijk compleet zijn, konden we achterin nu wel een stevig blok zetten”, aldus Wesley Werbrouck. “Met de regelmaat van de klok kregen wij kansen, maar dan op counter of stilstaande fasen. Naar mijn mening is dit gelijkspel dus zeker gerechtvaardigd.”

En de rode lantaarn is nu voor HO Oedelem. “In de heenronde kampten we met veel blessures. Nu is iedereen stilaan topfit en dat merk je wel aan ons spelniveau. We zien het dus allemaal weer zitten om er nog een mooie terugronde van te maken.”

Dus ook winnen tegen de buren van Kanegem? “Deze wedstrijd kent een extra pigment, want onze spits Mike Otuei speelt volgend seizoen bij de tegenstander. Maar nu wil hij ons natuurlijk nog aan de overwinning helpen. Het zou wel leuk zijn na het verlies in de heenwedstrijd.”

Ondertussen zijn de gesprekken naar volgend seizoen toe volop bezig. “De club wil de kern verjongen en is daar volop mee bezig. Zelf brei ik er nog een extra jaartje aan. Mijn cirkel is stilaan rond, hier ga ik dus wellicht mijn voetbalcarrière afsluiten”, besluit de 35-jarige Zwevezelenaar die in de houtsector werkt. (SBR)

Zondag 2 februari om 15 uur: Doomkerke – Dosko Kanegem