KFC Aarsele staat voor belangrijke weken in strijd om behoud

Het loopt niet zo lekker bij derdeprovincialer KFC Aarsele. Na 13 speeldagen staat het met amper 11 punten op de derde laatste plaats in 3B. Wil men straks op een rustige manier het seizoen uitspelen zonder degradatiezorgen, dan breken er nu belangrijke weken aan rond de jaarwisseling. Te beginnen nu zaterdag thuis met de derby tegen Pittem A.

Kapitein Jeffrey Beernaert moet alvast niet gemotiveerd worden voor deze confrontatie. “En wellicht niemand in beide kampen, want een derby spelen is toch wel speciaal. In beide ploegen zitten er vrienden of familieleden van elkaar en nu is dit niet anders. Je wil dus deze rechtstreekse confrontatie niet verliezen. In onze situatie mag het trouwens niet meer als we de voeling met de grijze middenmoot niet volledig willen verliezen.”

Sterk collectief blok

Wat is de sterkte eigenlijk van Pittem A? “Het was vorig jaar al een heel sterk collectief blok en blijkbaar zijn ze in de tussenperiode nog beter geworden. Thuis moeten we echter altijd voor de 3 punten gaan, en eigenlijk altijd zelfs. We weten wat ons dus te doen staat.”

Op Zerkegem was het alvast een goeie opwarmer? “Op een moeilijk bespeelbaar veld hielden beide ploegen gelijke tred op alle vlakken. Een gelijkspel was dus niet meer dan normaal na afloop.”

Verzachtende omstandigheden

“Desondanks blijven we nog altijd derde laatste staan en daarmee blijven we zeker beneden alle verwachtingen. We hebben wel verzachtende omstandigheden, want op een bepaald ogenblik was de blessurelast wel groot. Nu is iedereen stilaan terug en zal het tij wel keren. Nu is het enkel nog op training werken om de gemakkelijke tegendoelpunten te voorkomen”, besluit de 29-jarige schilder.

Nog dit: bij KFC Aarsele zijn enkel nog Kevin Vanhoutte en Jordi Daeninck niet inzetbaar.