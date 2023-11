Kérenzo Braet hoopt op zes op zes met VVC Beernem A

We zoeken Kérenzo Braet van VVC Beernem A (3B) op in een kraaknet appartement in het centrum van Adegem. We ontmoeten een rustige jonge man, een vlotte prater met inzicht in het voetbalspelletje. Zijn oneliner verbaast ons: “Ja, ik durf vuile fouten maken. Dat komt door mijn gedrevenheid.”

Kérenzo begon te voetballen toen hij amper vier lentes telde. “Op een boogscheut hier vandaan bij de allerkleinsten van Adegem leerde ik de basistechnieken. Later ging het richting Cercle Brugge waar ik het schopte tot bij de U16. Vervolgens trok ik naar Maldegem, waar ik meedraaide bij de lichting nationale U17. Toen ik amper 18 was, hield ik het voor bekeken. Ik studeerde en opteerde voor een vakantiejob in een brasserie in Knokke.”

Vier jaar later begon Kérenzo opnieuw te voetballen. “Ik kon niet langer weerstaan aan de voetbalmicrobe. Opnieuw ging het richting Adegem, waar ik geselecteerd werd voor de eerste ploeg. Ik mocht mee toen Adegem en Maldegem fusioneerden. Afgelopen kampioenschap startte ik acht wedstrijden in tweede provinciale. Toch had ik geen zin om mijn verblijf te verlengen. Goede vriend Tibo Goethals voetbalde in Beernem en trachtte me te overhalen om hem te vervoegen. Na een goed gesprek met het bestuur hakte ik de knoop door.”

“Onder Franky Mestdagh begonnen we zeer vroeg aan de voorbereidingen: op 20 juni. De competitiestart verliep vlekkeloos. We wonnen of speelden gelijk. Halfweg september nam onze coach een sabbatperiode wegens ziekte van zijn vrouw. Toenmalige spits Gillian Bellaert nam tijdelijk over. Hij verraste ons met schitterende trainingsoefeningen. Tijdens de wedstrijden lukte het minder. Ter gelegenheid van de thuismatch tegen leider Loppem doemde Franky Mestdagh plots weer op en zette zich op het scheidsrechtersblad. Gillian Bellaert kreeg de functie van T2 aangeboden, maar aanvaardde die niet.”

Kapitein

“Als kapitein voerde ik al een gesprek met de hoofdcoach. We maakten afspraken over algemene zaken. De derby in Oedelem eindigde op een puntendeling. We konden niet scoren, maar sprokkelden toch een punt. Volgens mij komt het er nu op aan zes op zes te oogsten, thuis tegen Aarsele en in Ichtegem”, besluit Kérenzo Braet. (JPV)

Zaterdag 18 november om 19.30 uur: VV Cercle Beernem A – KFC Aarsele.