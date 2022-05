Kenny Vandekerckhove en SK Eernegem moeten achterstand inhalen tegen Lissewege: “Zondag snel op voorsprong komen”

Haalt SK Eernegem in de terugwedstrijd van de halve finale van de eindronde in derde B een 3-1-achterstand nog in? Tegen KFC Lissewege, een ploeg die na de winterstop zo goed als alles won, wordt dat lastig. Want na Nieuwjaar haalde Eernegem nooit meer het niveau van de eerste periode.

“Wat zacht uitgedrukt is”, reageert aanvoerder Kenny Vandekerckhove. “Eind januari verloren we thuis van Damme. Een partij die we niet hadden moeten verliezen. Damme was gelanceerd, bij ons ging het bergaf. Door blessures, maar toch ook door een mentaliteitsprobleem. Vorige zondag merkte ik beterschap. De heenwedstrijd van de halve finale van de eindronde was onze beste match van 2022. Zeker inzake inzet. Bij 0-0 hadden we kansen om op voorsprong te komen. Het werd 1-0, maar in een tweede helft zonder doelgevaar slikten we toch twee goals. Vooral de 3-1 kwam uit het niets. 2-1 of 3-1, een hemelsbreed verschil.”

Doelman Vergracht

Eernegem zal zondag risico’s moeten nemen. Zeker als de beginscore lang op het bord blijft. “We moeten snel 1-0 maken”, beseft de 32-jarige kapitein. “Slikken we een tegengoal, dan is het over en uit. Misschien zal eerste doelman Brecht Vergracht zondag wederoptreden. Hij scheurde in de vierde of vijfde competitiematch zijn achillespees en kan misschien de slotwedstrijd meepikken.”

Exit Vandenbussche

In elk geval is het duidelijk dat de winnaar van deze halve finale volgend seizoen in tweede provinciale uitkomt. Bij Eernegem staat de partij tegen Lissewege in het teken van het afscheid van Bram Vandenbussche (41). De gewezen speler van Cercle Brugge en KSV Roeselare bergt de voetbalschoenen op. (HF)

Zondag 15 mei om 15 uur: SK Eernegem KFC Lissewege.