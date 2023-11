Kapitein Jason T’Jonck (KVC Ichtegem 3B) buiten strijd met blessure: “Te weinig vaste waarden op het veld”

Eén overwinning, één gelijkspel, acht nederlagen: KVC Ichtegem is in derde B met vier punten rode lantaarn. Uit bij VV Westkapelle werd een eerste vroege zespuntenmatch met 3-0 verloren. Zondag thuis tegen KFC Doomkerke volgt een tweede kans om operatie redding in te luiden.

“Als je de 3-0-uitslag ziet, denkt iedereen dat we op Westkapelle heel weinig in de pap te brokken hadden”, beseft aanvoerder Jason T’Jonck. “Wij speelden een goeie eerste helft. Alleen vergaten we te scoren. In de tweede helft kende Westkapelle vijf dolle minuten waarin zij twee keer scoorden. De 1-0 was een wereldgoal, pal in de kruising vanuit een scherpe hoek. Terwijl wij de eerste 45 minuten twee tot drie hele goeie kansen lieten liggen.”

Snel deze bladzijde omdraaien dus. Met de komst van Doomkerke, dertiende in de stand met vier punten meer, krijgt KVC Ichtegem een nieuwe kans om zich te rehabiliteren. Wat moet gebeuren zonder kapitein Jason T’Jonck, want hij viel in Westkapelle uit met een spierletsel. “Ik vrees een spierscheur”, zucht hij. “Het is nu dinsdagavond en het doet nog altijd pijn.”

Een geblesseerde speler extra voor trainer Gunther Gesquière. “Dat is bij ons het probleem: te veel vaste waarden zijn onbeschikbaar”, gaat T’Jonck verder. “Vorige zondag ging Tijs Van Wauwe starten, maar tijdens de opwarming haakte hij toch af en begon hij op de bank. Lorenzo Degrande is ook nog steeds buiten strijd. Niemand had voor de start van de competitie verwacht dat het zo slecht zou zijn. Aan onze trainer ligt het zeker niet. We hebben te veel pech, momenteel is er iets te weinig kwaliteit.”

Sterkere reeks

Wat betekent dat het tegen Doomkerke alweer niet makkelijk wordt om op de eigen Keiberg de eerste punten te halen. De vier punten die Ichtegem tot nog toe sprokkelde werden buitenhuis veroverd. “We zitten in een reeks met heel wat ploegen die we niet kennen”, besluit T’Jonck. “Het is nu al duidelijk dat deze reeks veel sterker is. Het wordt moeilijk, maar we geven nog niet op want er volgen nog twintig wedstrijden.” (HF)

Zondag 12 november om 15 uur: KVC Ichtegem – KFC Doomkerke.