Kan KVC Ichtegem (3B) zich alsnog redden?

Is een miraculeuze redding in de maak? KVC Ichtegem leek voor de winterstop een vogel voor de kat, maar kon onder leiding van trainer Peter Linskens de rug rechten. Jordy Timperman en zijn ploegmaats sloten aan bij de andere staartclubs.

Twee weken na 3-2-winst tegen Lombardsijde won Ichtegem met dezelfde cijfers van Westkapelle. Waardoor de rode lantaarn nog slechts één punt minder telt dan FC Veldegem. Zondag staat een trip naar KFC Doomkerke op de kalender. Een ploeg die in achttien matchen slechts vier punten meer verzamelde. Met andere woorden: een onvervalste zespuntenwedstrijd!

“We staan op zes punten van de tiende plaats”, weet aanvaller Timperman, tot nog toe goed voor elf treffers. “Wat betekent dat alles weer mogelijk is. We moeten ook beseffen dat we nog wel eens een match zullen verliezen. Ook dan moeten we erin blijven geloven, mogen we ons hoofd niet laten hangen. Ik ga er in elk geval alles aan doen om Ichtegem in derde te houden.”

Houthulst of Diksmuide

Aan het einde van deze competitie verhuist de spits die vandaag (2 februari) 25 jaar wordt naar tweedeprovincialer WS Houthulst. “Ik wil het op dat niveau nog eens proberen”, verduidelijkt Timperman z’n transfer. “Ik praatte ook met Carl Vannieuwkerke en Dieter Vandendriessche, respectievelijk sportief verantwoordelijke en trainer van KSV Diksmuide, leider in eerste provinciale. Ooit debuteerde ik als tiener in het eerste elftal van Diksmuide. Maar ik kampte met problemen aan de hamstrings. Zowat vijf jaar aan een stuk. Een probleem dat bleef toen ik naar Houthulst transfereerde, in die periode in derde actief. Door oefeningen te doen en te onderhouden heb ik dat hamstringsprobleem onder controle. En daarom wil ik het nog eens proberen in tweede. Uiteindelijk koos ik voor Houthulst en niet voor Diksmuide. Wellicht zal ik in tweede provinciale meer speelkansen krijgen.”

Want Diksmuide is op weg naar derde nationale. Van derde provinciale naar derde amateur zou een hele grote stap zijn. Maar eerst proberen om KVC Ichtegem op sportief vlak in derde provinciale te houden. (HF)

Zondag 4 februari om 15 uur: KFC Doomkerke – KVC Ichtegem.