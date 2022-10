Justin Hallaert pakt met SKRD B (3B) zes op zes: “Tot dusver zeer tevreden over mijn eerste seizoen bij de B-ploeg”

Ze hebben bij de B-ploeg van Roeselare-Daisel eindelijk de goede vorm te pakken, want na de 1-2-zege van vorige week tegen de nummer drie Merkem Sport, moest afgelopen zondag nu ook Sparta Dikkebus eraan geloven. Het werd maar liefst 1-5.

“Na vijfenveertig minuten spelen stond het nochtans nog steeds 1-1”, vertelt Justin Hallaert, die de wit-zwarten op het kwartier op voorsprong had gebracht. “Mede doordat we daarna met een extra spits zijn gaan spelen, hebben we uiteindelijk toch makkelijk afstand kunnen nemen. We zijn door deze twee overwinningen op rij ondanks een wat mindere start weer mooi mee met het pak. Je hoort ons dus zeker niet klagen.”

Tegen de Ieperlingen deed Hallaert er rond het uur trouwens ook zelf nog een tweede goal bij. Hij bracht er zijn weekendtotaal meteen mee op drie, aangezien de jonge Zedelgemnaar zich twee dagen daarvoor ook in de wedstrijd van de beloften tegen Sparta Petegem al eens trefzeker had getoond. “De groep waarmee we het op vrijdag bij de beloften doen, en de ploeg waarmee we in het weekend dan met de B’s spelen, is op een paar jongens na inderdaad zo goed als dezelfde. Het zorgt ervoor dat mijn weken goed vol zitten, maar dat neem ik er in mijn eerste jaar bij een eerste ploeg graag bij.”

Naar de leider

Zondag trekt SKRD B naar de voorlopig nog ongeslagen leider, Eendracht Hooglede. “Een match die ik helaas zal missen, aangezien ik tegen Dikkebus mijn derde geel pakte. Ik zal de topper van dit weekend dus noodgedwongen van achter de omheining moeten volgen”, besluit Hallaert, die zowel als spits, op de flank als op de tien uit de voeten kan. (SBE)