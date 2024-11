Jonas Van De Velde blijft goud waard bij Eendracht De Haan (3B): “Genoeg kwaliteit voor een prijs”

Zonder de gelijkmaker in de slotminuut van Briek Crevits had de fusieploeg de drie punten weggekaapt in Varsenare en prijkte het team van Livio Proot op positie drie. Hoe dan ook, een vierde stek na twaalf duels mag zeker ook gezien worden.

Jonas Van De Velde is bezig aan zijn vijfde seizoen aan de kust. In het afgelopen pechseizoen bleef hij als een van de weinigen gespaard van letsels. Toch was het ook zijn overtuiging dat de degradatie er in normale omstandigheden nooit zou gekomen zijn. “De sterkhouders zijn terug, zoveel neofieten kwamen er niet bij. Nu kunnen we anderzijds bogen op valabele vervangers. Wegens een blessure bij de van Snaaskerke overgekomen goalie Angel Keters werd de 17-jarige Matteo Eecloo voor de leeuwen gegooid, maar hij doet het prima. We beschikken over de nodige kwaliteit om mee te dingen naar een prijs, al zal ik lang nog geen victorie kraaien. Dat blessures alles kunnen verbrodden, weten we sinds vorig kampioenschap maar al te goed.”

Juweeltjes

“We degradeerden met opgeheven hoofd. Niemand had dit kunnen vermijden. De beleidsploeg, met aan de leiding Jacky Claeys, hield het hoofd koel en stelde met Livio Proot de juiste man op de juiste plaats aan. Hij kreeg bij aanvang van dit kampioenschap assistentie van Andy Melis. Dit duo werkt perfect samen en legt ons het correcte tactische plan voor. Bekijk onze resultaten: we wonnen zes van de twaalf duels en verloren slechts tegen toppers als VKSO Zerkegem A en KM Torhout B. Voornoemd duo gaat voor de titel. Wij hopen in de schaduw van die twee koplopers een ticket voor de nacompetitie te bemachtigen. Dat zijn wij onze prachtvereniging verschuldigd. De sfeer kan niet beter, we maken onze shirt nat voor elkaar en de oefensessies zijn juweeltjes. Onze eerstvolgende thuismatch is een duel tegen Doomkerke, nooit te onderschatten. Daarna volgt de trip naar Snaaskerke, een zespuntenmatch in het teken van de nacompetitie. We zullen echt geen moment mogen verslappen. Als ik toch één puntje van kritiek mag uiten: vier gelijke spelen, waarvan drie opeenvolgende in november is teveel. Een draw helpt ons niet vooruit.” (JPV)

Zondag 24 november om 15 uur: K Eendracht De Haan – KFC Doomkerke.