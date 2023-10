Jonas De Beir thuis bij VK Dudzele (3B)

Kleppers als Loppem, Eernegem en Ruddervoorde voeren de klassering aan in derde provinciale B. Op positie vier prijkt het bescheiden VK Dudzele: een groep vrienden die voor elkaar door een vuur gaan en dwepen met hun nieuwe coach en ex-ploegmaat Sören Maenhout.

In Aarsele werd 4-4 gelijk gespeeld. Tot in de allerlaatste minuten wezen de bordjes 2-4 aan. Coach Maenhout ziedde van woede: “Mijn doelman wordt met de bal in de handen bewusteloos gelopen door een speler van Aarsele, waardoor de bal binnengaat. Dat was in minuut 94. We trokken met onze goalie naar de spoed, waar een hersenschudding werd vastgesteld.”

Jonas De Beir vormde lange tijd samen met Sören Maenhout het centrale duo. “We kenden elkaar door en door. Ik vond het doodjammer toen laatstgenoemde, bij aanvang van vorig kampioenschap, net na de promotie dus, de schoenen aan de haak hing. Lange tijd zag het ernaar uit dat hij een sabbatperiode zou inlassen. Plots kwam de mededeling van voorzitter Johnny Deryckere dat Sören assistent zou worden van toenmalige T1 Dany Couvreur.”

Trainingen

“We wisten ons probleemloos te redden en vanaf het eerste moment stelden we vast dat Dany Couvreur en Sören Maenhout een professioneel duo vormden. Nu is het net alsof onze huidige T1 al ettelijke jaren aan het roer staat. Alle opponenten worden geanalyseerd, we weten perfect wat ons te doen staat en zijn trainingen zijn juweeltjes. Ik herinner me nog Maenhout als speler: fabelachtige vrije trap, doorzicht en optimale positionering. Als T1 leest hij het spelletje zeer goed. Met Jari Dutrie kwam er overigens een serieuze klepper bij. Elke wedstrijd in de hogere reeks blijft moeilijk. In Ruddervoorde kregen we 4-1 om de oren: dat is een absolute topper, hé. Binnen drie weken komt Eernegem eraan, nog zo’n kanjer. Trouwens, ook onze eerstvolgende opponent, HO Oedelem, moeten we evenmin onderschatten. Zelf blijf ik mijn beste beentje voorzitten ook al ben ik niet topfit. Wegens uitgerokken ligamenten treed ik aan met een tapeverband. Voor de vrienden heb ik heel veel over, al 15 jaar lang.” (JPV)

Zaterdag 21 oktober om 19.30 uur: VK Dudzele – HO Oostveld Oedelem.