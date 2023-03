Jitse Soenen (E. Hooglede – 3B): “Titel nu zo snel mogelijk pakken”

Met een weekje uitstel kan Hooglede zondag op eigen veld de titel in derde B behalen. Hooglede won, weliswaar moeizaam, van Ploegsteert, maar ook Komen behaalde een driepunter. Een punt in de thuiswedstrijd tegen Merkem Sport volstaat voor de promotie naar tweede.

Volgens Jitse Soenen (21) kan het niet meer foutlopen. “We zitten in de goede flow en thuis hebben we momenteel nog geen punt laten liggen. Het ziet er dus goed uit. De titelkoorts leeft wel binnen de ploeg, al beseft iedereen dat er geen druk of haast achter zit. Onze voorsprong is erg comfortabel, maar toch willen we zo snel mogelijk de titel pakken.”

Merkem Sport is dus de ploeg die het titelfeestje nog kan verbrodden. “Een makkelijke wedstrijd wordt het niet. Merkem is momenteel erg goed bezig en ze zijn inmiddels opgeschoven naar de derde plaats in het klassement. Ook daar kenden we een lastige partij. Het wordt dus een topper, maar thuis moeten we de klus kunnen klaren. Ik denk dat er heel veel volk zal afzakken naar de wedstrijd. De voorbereidingen op het titelfeest zijn al aan de gang. Er is champagne voorzien en ook de T-shirts zijn gedrukt. De komende weken komen er dan ook nog een paar feestjes bij. Helaas heb ik maandag geen verlof”, lacht Soenen die werkzaam is als begeleider-coach in Tordale in Torhout. Volgend seizoen dus een stapje hoger. “Ik kijk er naar uit. Als voetballer wil je altijd zo hoog mogelijk spelen”, besluit de Hoogledenaar.

Zondag 19 maart om 15 uur: Eendracht Hooglede – Merkem Sport.