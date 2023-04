Jespo Komen-Waasten-SK Zillebeke (3B) wordt donderdag avond volledig herspeeld

Dinsdagavond was er een spoedzitting rond de stopgezette match Jespo Komen-Waasten-SK Zillebeke in derde provinciale B. Die match werd zondag na 68 minuten door een gelegenheidsref stopgezet bij een 4-4-tussenstand. Nu besliste Voetbal Vlaanderen om de match donderdag volledig te laten herspelen.

Bestuurslid Thibaud Vanthomme van Jespo Komen-Waasten trok samen met coach Mathieu Dejonckheere naar Strombeek om de zitting live bij te wonen. De scheidsrechter en de mensen van SK Zillebeke volgden digitaal mee. “Eerst werd een 0-5-zege voor Zillebeke geëist en 600 euro boete voor ons”, zegt Thibaud Vanthomme. “Beide ploegen mochten hun uitleg doen en ik vond dat hun voorzitter op elke vraag een eerlijk antwoord gaf. Wij hadden sterke argumenten en uiteindelijk is er beslist om donderdag volledig te herspelen. Mochten ze de 0-5 behouden hebben, dan hadden we beroep aangetekend.”

Voetbal Vlaanderen zal zelf ook de scheidsrechter aanduiden. “In het verslag – dat fel overdreven was – stond dat er enkele spelers iets gezegd hadden tegen de ref die door SK Zillebeke werd opgetrommeld. Maar dat lijkt me normaal dat je iets zegt als je een onterechte strafschop tegen krijgt? Dat zie je in eerste klasse ook.”

Impact

Mogelijk volgen er nog sancties, dat weten we wellicht volgende week. “Het kan natuurlijk een impact hebben op onze eindrondematchen. Bovendien is er ook een speler die zondag zijn derde geel pakte en er donderdag niet bij is. Het is nog afwachten of iedereen zal kunnen meedoen, want sommigen werken laat. We zijn tevreden dat we donderdag een eerlijke kans krijgen om onze tweede plaats veilig te stellen.”

Over de vermeende omkoopaffaire werd weinig gezegd. “Daar volgt nog een aparte zitting voor, denk ik. Want alle elementen uit het dossier worden nog verder bekeken.”