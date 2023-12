Jeroen Borrizee dwingt respect af als T2 bij HO Oostveld Oedelem (3B)

Ronny Houben zat nog niet in de neutrale zone ter gelegenheid van de thuismatch tegen Pittem. Jeroen Borrizee nam de honneurs waar als hoofdcoach. Na de prima brilscore kwam de nieuwe baas naar Jeroen toe met de woorden: “Dit is jouw werk want ik ken de helft van de spelers nog niet.”

We bolden naar Ichtegem, waar Jeroen Borrizee in een appartement woont vlak bij het gezellige centrum. Hij vertelt ons dat hij zelf voetbalde bij Varsenare, Oostkamp en Blankenberge, en ook actief was in het minivoetbal. Altijd had hij oog voor de trainers. “Toen ik 35 lentes telde, startte ik als coach bij de U17 van Eendracht Brugge. Het was het begin van een carrière als coach, bij heel wat ploegen uit de regio.”

Ronny Houben

“Aanvankelijk was ik van plan om dit kampioenschap een sabbatjaar in te lassen. Plots kreeg ik van HO Oostveld Oedelem het verzoek om T2 te worden. Na de eerste kennismaking kwam ik tot de conclusie dat ik was verzeild bij een fantastische bende kameraden. Het groepsgevoel lijkt me een heel sterk wapen. De hoofdcoach Christophe Dhenneau werd ontslagen na de 3-2-nederlaag in Dudzele. Waarom? Dat moet je aan het bestuur vragen. Ik kreeg de gelegenheid hoofdcoach te worden maar bleef liever in de schaduw. Wel vervulde ik de functie ad interim tegen Ruddervoorde, Doomkerke, Cercle Beernem en Pittem. Intussen vernam ik dat Ronny Houben was vrijgekomen. Ik contacteerde hem en hij aanvaardde het voorstel van het bestuur. Zijn eerste oefensessie was fenomenaal. Geen speech, enkel drie korte zinnen. En dan oefeningen die mijn mond deden openvallen. Het lijkt me een fantastische mens. Hopelijk zijn we vertrokken voor ettelijke jaren.” (JPV)

Zondag 3 december om 14.30 uur: HO Oostveld Oedelem – KVC Ichtegem.