Jente Marmenout (VV Westkapelle – 3B) hoopvol

Na elf duels staat promovendus VV Westkapelle in derde provinciale B op een elfde plek met tien punten. Jente Marmenout panikeert allerminst. “Net voor de uitgestelde speeldag maakte ik eens de rekening. Liefst acht vaste waarden sukkelen met hardnekkige en langdurige letsels.”

Jente Marmenout verzeilde in Westkapelle in de coronaperiode. Toen de competitie hervatte, groeide hij uit tot een van de sterkhouders. De flankspeler had een ruim aandeel in de promotie. “We voetballen een reeks hoger waar volwassen gevechtsvoetbal overheerst. We moeten ons aanpassen aan het niveau maar blessureleed doet ons vaak de das om. Zelf onze superpits Thijs Rabaut is buiten strijd. Vaak verliezen we met één goaltje verschil omdat onze rijpere opponenten dat tikje vlugger op de bal zitten. En ja, we scheppen voldoende kansen maar als je in een pechperiode zit, dan gaan die net naast, over of op het kader.”

Zespuntenmatch

“We maken ons nu op voor een trip naar Aarsele, een rivaal met exact hetzelfde puntentotaal als wij. Dat wordt inderdaad een zespuntenmatch. December start met een klapper van formaat tegen leider Loppem. Als je niet in je kansen gelooft, blijf je beter in je zetel liggen. Ondanks de mindere puntenoogst dan verhoopt blijven onze trainers er rustig onder. Frederik Peel werd het voorbije kampioenschap gelauwerd voor zijn tactische kennis. Dat is hij niet verleerd, hé, al moet hij nu roeien met de riemen die hij ter beschikking heeft. Ulrik Maertens helpt de T1 met raad en daad. Wij spelers voeren alle opdrachten zo optimaal mogelijk uit. Ik denk dat we nood hebben aan één klinkende overwinning, dan zijn we vertrokken. Niemand hoeft ons te zeggen dat we te licht uitvallen voor derde provinciale, dat is dikke zever. Eens al onze niet beschikbare elementen terug zijn, schrijven we een ander verhaal, noteer dat maar in dikke letters. Aan degradatie denk ik geen moment.” (JPV)