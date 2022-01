Jelle Bouckaert verhuist naar Jong Male VV (3B): “Tijd om na negen competities andere lucht op te snuiven”

Samen met vriend en ervaren doelman Cedric Vanhee zal Jelle Bouckaert volgend seizoen de kleuren van Jong Male verdedigen. Laatstgenoemde is net het type speler waar T1 Stijn Desmet nood aan heeft.

Bij Jong Male VV zette Jelle Bouckaert zijn eerste voetbalpasjes. Op zijn tiende kreeg hij de kans om aan te treden bij Cercle Brugge. Hij verbleef er meer dan negen jaar en bereikte de lichting beloften. “Daarna bleek ik te ongeduldig, of misschien niet goed genoeg, en opteerde voor KM Torhout.”

“Ik werd regelmatig geselecteerd, maar had toch nood aan meer speelzekerheid. Dus vertrok ik richting Damme, in eerste provinciale. Soms startte ik, soms bleef ik in de dug-out. Mijn vader Rik overhaalde me om naar Zedelgem te komen, waar hij toen het trainerschap in handen had.”

Tram drie

“We zijn nu negen competities verder. Altijd werd ik als basisspeler geselecteerd, tenminste als ik fit was. Niet alleen met pa als T1 maar ook met Marc Calleeuw, onze huidige coach. Quasi nooit moest ik verstek geven tot aan het huidige seizoen. Corona en een vervelend letsel hielden mij buiten de krijtlijnen. De hinder speelt op in mijn kuit, als ik te veel na elkaar aan sport doe. Op medisch vlak word ik prima begeleid, dus ik ben zeker dat alle in orde komt.”

“Bij Zedelgem stelde ik vast dat de ambities van de beleidsploeg niet langer gelijk lopen met de mijne, al blijft het wederzijdse respect onaangetast. De mogelijkheid kwam er om bij een ambitieus geheel mijn carrière verder te zetten. Dus vond ik de tijd aangebroken om andere lucht op te snuiven, net op het moment dat ik op tram drie stap. Met het talent dat langs de Brieversweg rondloopt weet je dat de hogere reeks vroeg of laat wenkt. Ze wilden mij er echt bij: dat gaf de doorslag.” (JPV)