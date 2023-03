Jasper Vandenschrick (KSV Diksmuide B – 3B): “Een ticket voor de eindronde blijft voor ons het hoofddoel”

Na de nul op zes van de jongste weken kregen de eindrondeambities van KSV Diksmuide B een flinke knauw. In Proven hoopt de Diksmuidse B-ploeg zich te herpakken met een klinkende zege.

“De jongste weken leden we twee nederlagen in matchen waarin het niet echt meezat”, baalt Jasper Vandenschrick. “Ondanks de nederlagen blijven we met een zesde plaats wel nog in de running voor de eindronde, wat uiteindelijk ons hoofddoel blijft. Hoewel er nog veel ploegen kans maken op de eindronde, zullen we er alles aan doen om een ticket te bemachtigen. We gaan uit van onze eigen kwaliteiten en blijven er vol in geloven. Als we de eindronde halen, willen we trouwens ook vol voor de promotie gaan.”

Voor de 17-jarige aanvallende middenvelder uit Gistel is het zijn vijfde jaar bij Diksmuide, maar zijn eerste seizoen dat hij volop zijn kans krijg bij het talententeam. “Van de laatste drie wedstrijden mocht ik twee keer starten en ook als invaller kreeg ik al vaak mijn kans. Ik denk dat ik mijn kansen aan het grijpen ben en hoop in de toekomst nog meer basisplaatsen te krijgen”, aldus Jasper, die zijn carrière begon bij Snaaskerke en via KV Oostende en Coxyde bij Diksmuide terecht kwam.

“Diksmuide heeft een hele goede jeugdopleiding en je krijgt er als jonge speler ook veel kansen. Alles wordt in het werk gesteld om het beste uit jonge spelers te halen. Ook volgend seizoen blijf ik bij Diksmuide aan de slag, want ik heb het hier naar mijn zin. Het is mijn ambitie om op termijn de stap naar de A-ploeg te zetten. Misschien mag ik volgend seizoen al eens proeven van wat trainingen of matchen met de A-kern.”

Zaterdag maakt de jonge Diksmuidse B-ploeg de trip naar Proven, dat twaalfde staat. “Dat is altijd een lastige verplaatsing. We spelen er op natuurgras, wat ons minder goed ligt dan het kunstgras waar we in eigen huis op voetballen. Desalniettemin moet het een haalbare match zijn”, besluit de student sportwetenschappen met sportkeuze voetbal. (SB)

Zaterdag 25 maart om 19 uur: TSC Proven – KSV Diksmuide B.