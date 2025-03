Jasper Devriendt (KFC Doomkerke – 3B): “Iedereen wil in derde blijven”

Derdeprovincialer KFC Doomkerke boekte vorig weekend een belangrijke 2-0-overwinning tegen Lombardsijde en is daardoor niet meer alleen laatste in de klassering. “In het kader van het behoud is dit een opsteker”, opent de 33-jarige Jasper Devriendt. “De zege mag trouwens verdiend genoemd worden, zeker op basis van de eerste helft die echt sterk was. Kort na de pauze voorkwam onze goalie Iben Naert de gelijkmaker, aan de overkant volgde snel een dubbele stand en zag je bij de kustploeg de motivatie wegebben. Door de overwinning staan we nu samen met Handzame en Tielt op de laatste plaats, Veldegem en Oedelem staan respectievelijk één en twee puntjes voor ons. Alles is dus nog mogelijk om het behoud te realiseren maar er zijn nog zes finales, te beginnen nu zaterdag bij de buren van Tielt. Het zal natuurlijk een spannende wedstrijd worden waarbij details zullen beslissen over winst of verlies. Wat alvast in ons voordeel speelt is dat Tielt door twee schorsingen niet compleet is, Doomkerke kan wel op iedereen rekenen. Iedereen beseft het belang van de wedstrijd als men in derde wil blijven, aan motivatie zal het zeker bij ons niet ontbreken.”

Blessurelast

Vooraf had de ploeg niet zo’n moeilijk seizoen verwacht. “Totaal niet. Ons bestuur had echt zijn uiterste best gedaan om enkele mooie namen binnen te halen maar al van bij de start hadden we te kampen met grote blessurelast. Gelukkig is dat probleem opgelost en kunnen we nu met gelijke middelen strijden. Zelf zie ik het volledig goed komen, ten minste als we zaterdag kunnen winnen bij de buren.”

De contractbesprekingen zijn bij Doomkerke achter de rug. Jasper opteerde voor een verlengd verblijf. “Volgend jaar begin ik hier aan mijn negende seizoen en ben dus wel één van de anciens binnen de ploeg. Op mijn 33ste ga ik niet meer verleggen. Ik hoop dat we straks weer in derde kunnen starten en dat we na twee moeilijke jaren vechtend tegen de degradatie nu wel eens rustig kunnen overleven”, besluit de projectmanager uit Pittem. (SBR)

Zaterdag 15 maart om 19 uur: VV Tielt – KFC Doomkerke.