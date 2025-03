Jari Gilliaert wil afscheid langs grote poort bij VK Dudzele (3B)

Het seizoen startte moeizaam bij VK Dudzele. Tegen titelfavorieten De Haan en KM Torhout B werd verloren. Tussenin werd thuis een brilscore behaald tegen Snaaskerke. Op de vijfde speeldag ontplofte de bom. Sören Maenhout hield het voor bekeken als T1, op bezoek bij Westkapelle, na een 5-2-pandoering.

Jari Gilliaert was op dat moment niet fit. Als hij niet geblesseerd is, scoort die boomlange puntspeler aan de lopende band. “Bij Damme startte mijn voetballeven. Daarna trok ik naar Jong Male en vervolgens een eerste keer naar Dudzele. Drie seizoenen kon ik me uitleven. Johnny Deryckere fungeerde als voorzitter en hield de touwtjes strak maar gemoedelijk in handen. Dan beproefde ik mijn geluk in Loppem. Dit kampioenschap keerde ik terug naar Dudzele, maar moest de eerste ronde aan mij laten voorbijgaan. In de voorbereiding viel ik uit met miserie aan de ligamenten van de enkel. Nu ben ik eindelijk opnieuw fit.”

Niet rooskleurig

“Met nog zeven duels te gaan oogt de toestand niet echt rooskleurig. We verloren drie keer op rij, waaronder met 1-2 tegen Dosko Kanegem, dat nog met negen spelers op het veld stond. In Wingene kregen we 5-0 om de oren. We hebben nog acht punten bonus op de rode lantaarn. Natuurlijk willen we het behoud verzekeren, maar we moeten ons serieus herpakken. De laatste weken zit er blijkbaar geen fut meer in ons elftal. Toch willen we gemotiveerd blijven gaan, ook al vertrekt quasi de hele ploeg. Afscheid in schoonheid zou ons allemaal deugd doen.”

“Waarom al die vertrekkers? Niemand heeft er een verklaring voor. Blijkbaar hebben we allemaal behoefte aan andere lucht. Wat mij betreft opteer ik voor Daring Brugge. Dolgraag wil ik nog eens aantreden in tweede provinciale of meedingen naar een prijs in derde. Eerst nog zeven keer knallen voor Dudzele. Daar verdient iedereen het dat we doorgaan tot de laatste seconden.” (JPV)

Zaterdag 8 maart om 19 uur: VK Dudzele – HO Oostveld Oedelem.