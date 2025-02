Jacky Claeys is gewaardeerde voorzitter van VV Eendracht De Haan (3B): “Mijn vurige wens? Terugkeer naar tweede provinciale!”

Onder massale belangstelling bekampten de Haantjes leidersploeg KM Torhout B en zegevierden met sprankelend voetbal. Het werd 3-0. De jongens van T1 Livio Proot naderen tot op één punt van de lijstaanvoerder. Alles ligt open voor de laatste rechte lijn.

In 1996 werd Jacky Claeys voorzitter van de fusieploeg. Vanaf het prille begin leerde iedereen hem kennen en waarderen. De toenmalige nieuwe eerste in bevel sprak met iedereen, nam tijd voor al zijn medewerkers en durfde drastische beslissingen te nemen. “Toen ik aan het bewind kwam fungeerde Patrick Lagrou hier als trainer. De Bruggeling was schooldirecteur en we overlegden vaak samen. Gedurende vijf jaar deelden we lief en leed. De mayonaise plakte tussen de inwoner van een grote stad en een kustmens als ik. Van een ander monument, John Moelaert, nam ik de uitdrukking over: niet zeveren, bewijs jullie kunnen op zondag, tussen drie en vijf.”

Kris Brackx

“Mijn ploeg leverde me heerlijke momenten op, al bleven we groots bij een mindere gang van zaken. Twee jaar geleden loodste Kris Brackx ons naar tweede provinciale. Negen seizoenen lang bleef hij kind aan huis. We overlegden vaak in afzondering maar kletsten ook heerlijk tussen pot en pint. Iedereen herinnert zich nog die barslechte resultaten in de hogere reeks. Daar trokken we allemaal lessen uit, al werden we geteisterd door onvoorstelbare blessurelast. We moesten zelfs een doelman terughalen, die al zijn carrière had gestopt. Kris Brackx gooide de handdoek in de ring, al hoefde dat helemaal niet. Een overvloed aan niet fitte spelers was er de oorzaak van dat we geen punten sprokkelden. T2 Livio Proot, een figuur die leeft voor onze voetbalvereniging, nam over tot we een opportuniteit konden binnenhalen. Dimitri Delporte, destijds een sublieme speler, die bij ons mocht vertrekken midden in het seizoen om hoofdcoach te worden in Heist, bleek vrij te zijn en keerde terug. Na een paar weken, midden in de contractbesprekingen, meldde hij mij dat hij naar Kleit zou trekken maar eerst zijn seizoen bij ons wilde uitdoen. Wij dachten enkele jaren goed te zitten maar kregen opnieuw een uppercut te verwerken. Nu wordt Dimitri hoofdcoach bij VVC Beernem A, ik wens hem het allerbeste toe, want rancuneus ben ik allerminst”, aldus Jacky.

Opperbeste sfeer

“Wie mij kent weet dat ik niet bij de pakken blijf zitten. Ons bestuur opteerde voor een optie die ons, naar nu blijkt, definitief op weg zette om opnieuw de gevreesde topformatie van weleer te worden. Assistent Livio Proot werd benoemd tot T1, aanvankelijk tot het einde van het vorige seizoen en, als hij zijn draai zou vinden, voor ettelijke jaren. Wij wonnen door die zet de hoofdprijs. Het behoud kon de nieuwe sportieve baas natuurlijk niet meer realiseren maar ondanks verliesmatchen bleef de sfeer opperbest. Weinig spelers vertrokken en zij die werden aangetrokken waren meteen onder de indruk van de communicatie met Livio Proot, die zijn brood verdient als schooldirecteur. We trokken pakweg tien nieuwe spelers aan, terwijl er slechts één vertrok. Nick Vandenkerckhove en Daniek Vanhelsuwé stopten noodgedwongen hun voetballeven. We blijven hen dankbaar voor bewezen diensten”, gaat Jacky voort.

Nieuwe assistent

“Bij aanvang van het huidige kampioenschap kreeg onze T1 een nieuwe assistent naast zich: Andy Melis. Die trainers werken voorbeeldig samen, kneedden binnen de kortste tijd een hecht team en prijken nu, met nog tien matchen voor de boeg, op één punt van KM Torhout. We hebben wel één duel meer afgehaspeld dan de nummer een in de klassering. Eindronde of titel, mijn vurige wens blijft de terugkeer naar tweede provinciale, daar horen we thuis. Iedereen blijf ik dankbaar die aan dat streefdoel wil meewerken. Telkens weer zie ik subliem voetbal, spelers die voor elkaar door een vuur gaan en trainers die tactisch bijzonder onderlegd zijn. Onze hele voetbalfamilie geniet overigens voluit in onze accommodaties. Bij de dames waait een nieuwe wind en onze jeugd groeit en bloeit. De hele zaterdag, het hoogtepunt van de jongerenbeleving, zit mijn kantine overvol met gelukkige mensen. Dit zijn onze pijlers: gedreven bestuur, gemotiveerde spelers, trainers en medewerkers, maar vooral fantastische supporters”, besluit Jacky. (JPV)

Zondag 9 februari om 15 uur: K Eendracht De Haan – KSK Snaaskerke.