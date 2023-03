Han Dewinter (KRC De Panne – 3B): “Winnen tegen Kruiseke kan voor ommekeer zorgen”

Na een hoopgevende herneming na de winterstop, waarin vijf punten in drie wedstrijden gesprokkeld werden, loopt het de laatste weken bij KRC De Panne duidelijk iets minder. Zondag staat een belangrijke thuiswedstrijd tegen rode lantaarn Sparta Kruiseke op het programma.

“Het is nodig om de partij van komend weekend te winnen, maar eigenlijk is die wedstrijd niet belangrijker dan alle andere die nog volgen”, opent Han Dewinter (25). “Of we tegen de eerste of de laatste in de rangschikking spelen, maakt eigenlijk weinig verschil, want we moeten dringend punten pakken. We kampen al het hele seizoen met een gebrek aan efficiëntie. We scoren gewoon te weinig en dan is één tegendoelpunt vaak al dodelijk. Meestal verdedigen we goed, maar tegen Merkem Sport was dat niet het geval. Dan weet je dat je een pak slaag kan verwachten.”

Enkele weken geleden verklaarde ontslagnemend voorzitter Alain Cuvelier nog dat het misschien geen slecht idee was om volgend seizoen met nieuwe moed in vierde provinciale te starten. “Eigenlijk moeten we er alles aan doen om dit jaar het behoud te verzekeren. Er heerst binnen de ploeg zeker geen bedrukte sfeer. Het is waar dat er soms wat grinta en samenhang ontbreekt, maar iedereen is nog steeds bereid om te vechten voor het behoud. Een overwinning tegen Kruiseke kan misschien voor een ommekeer zorgen. Als we twee keer winnen, stijgen we onmiddellijk enkele plaatsjes”, aldus Han Dewinter.

Over de keuze van het bestuur om resoluut te kiezen voor de eigen jeugd doet de verdediger liever geen uitspraak. “Ik ben zelf een jeugdspeler van Racing De Panne en ben blij dat ik in deze familieclub kan spelen. Het is wel jammer dat de betere jongens snel kiezen om te vertrekken naar een andere club.” (PDC)

Zondag 12 maart om 15 uur: KRC De Panne – Sparta Kruiseke.