Gunther Gesquière stapt na 0-11-vernedering op bij KVC Ichtegem: “Helaas, mentaal is het op”

Gunther Gesquière (38) gooit de handdoek. De 0-11-vernedering tegen Zerkegem was voor de trainer van KVC Ichtegem de spreekwoordelijke druppel. Hulptrainer Jason Van Thomme neemt tijdelijk over.

KVC Ichtegem zit na 14 speeldagen aan één overwinning (2-4 bij Pittem) en twee puntendelingen (2-2 bij Lombardsijde, 4-4 tegen Doomkerke). Met vijf punten lijkt de situatie stilaan uitzichtloos. Een afstraffing op de eigen Keiberg door een ploeg die in derde B niet eens tot de afgescheiden top drie hoort, kwam bij trainer Gesquière hard aan. Hij hing zondagavond al 45 minuten aan de telefoon met Rudy T’Jonck. Een dag later kon de voorzitter zijn trainer niet meer overtuigen verder te doen. “Mentaal is het op”, aldus Gesquière. “Ik heb er alles aan gedaan om de trein op de rails te krijgen, helaas… Ik stop als trainer van KVC Ichtegem.”

Slechte mentaliteit

In de thuismatch tegen Zerkegem zat de hoofdtrainer als wisselspeler op de bank. Uit noodzaak omdat hij geen vijftiende man vond. “Tien basisspelers zijn geblesseerd”, zucht voorzitter T’Jonck. “Dat is een probleem. Ik vrees dat enkelen onder hen pas in februari fit zullen zijn. Tegen Zerkegem stond onze beloftendoelman onder de lat. Onze twee centrale verdedigers zijn ook beloften. De eerste twintig minuten leverde elk schot op doel van Zerkegem een doelpunt op.”

De talrijke geblesseerde spelers ziet de voorzitter van KVC Ichtegem niet als de enige verklaring. “De mentaliteit is ook een probleem”, zucht de getergde preses. “Toen wij voetbalden regelden we onze vakantie zodat we geen enkele training misten. Nu gaan ze tijdens het seizoen twee, drie weken op verlof. Een andere speelde zaterdagnamiddag liefhebbersvoetbal, zondagvoormiddag met de beloften, maar goesting om ’s namiddags bij het eerste elftal op de bank te zitten had hij niet meer. Bij onze trainer was het op. Jason Van Thomme neemt tijdelijk over. Uit bij Ruddervoorde moeten we Jordy Timperman door een gele strafdag missen. Hij en z’n broer Jody, die jammer genoeg geblesseerd is, zijn nochtans voorbeelden voor de rest.”

Zaterdag 16 december om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde – KVC Ichtegem.