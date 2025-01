Fusie in de maak voor Hogerop Oedelem: “We streven allemaal naar een waardig afscheid”

Kort na Nieuwjaar werden de spelers van de Bruinberg geïnformeerd over de nakende fusie met VVC Beernem. Het nostalgische Hogerop Oedelem kon blijkbaar niet anders. Enkel de eerste ploeg blijft nog over, samen met een vijftiger als voorzitter en twee assistenten die op tram zeven zitten.

De spelersgroep blijft aan elkaar gehecht. Na het verlies in Lombardsijde wordt de voorlaatste plaats ingenomen. Toch laat niemand de armen zakken. Doelman Alexander Depoorter incasseert veel tegengoals, maar is niettemin aan een sterk seizoen bezig. “Ik weet wat ik kan en mijn wedstrijdprestaties schat ik behoorlijk in. Dit is mijn tweede en laatste competitie. We streven allemaal naar een waardig afscheid, maar vraag me niet wat de toekomst brengt. De fusiegesprekken zijn bezig. Eerst en vooral wil ik me focussen op de resterende matchen. Een degradatiestek zouden we graag vermijden. Zelf ben ik opgeleid bij Cercle Brugge en bood me vervolgens aan als veldspeler in Maldegem. Dat is trouwens de reden waarom mijn voetenwerk een van mijn sterke punten is. Knokke en Donk waren mijn volgende uitdagingen, al werd ik afgeremd door de coronapandemie en mijn studies. Dat was de fundering voor mijn broodwinning, hè. Vorig seizoen debuteerde ik op de Bruinberg, zij het met vertraging. Halfweg de voorbereiding gooide een spierscheur roet in het eten. Net tegen Beernem A mocht ik debuteren en hield de nul. Dit kampioenschap word ik gespaard van blessures, al blijf ik hout vasthouden. Onze eerstvolgende opdracht is een thuismatch tegen leider KM Torhout B. Hebben we geen kans? Dan blijven we beter in onze zetel. Serieus, onze trainers Giovanni Windels en Brian Van Belleghem verzetten bergen werk. Wij zullen hen, en onze trouw gebleven supporters, zeker niet teleurstellen.”

(JPV)

Zondag 26 januari om 14.30 uur: HO Oostveld Oedelem – KM Torhout B.