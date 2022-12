Frederik Peel, T1 van VV Westkapelle (3B): “We hebben nog heel veel werk voor de boeg”

De kersverse T1 van de kustformatie reorganiseerde zijn afweer en won met 2-0 tegen de buren uit Heist. Daarna volgde een nieuwe derby op bezoek bij Blankenberge. VV Westkapelle trok opnieuw het laken naar zich toe, met 2-3.

De nieuwe coach is met zijn team opgeklommen naar positie zes. “We hebben nog heel veel werk voor de boeg, daarom beperken we de winterstop tot het minimum en lassen we vriendschappelijke duels in tegen Damme en Kaprijke. Maar eerst wacht ons nog een serieuze klepper thuis tegen Oostkamp B. Opnieuw gaan we voor de volle buit, want met puntendelingen schieten we niets op.”

Succeservaring

Frederic Peel, eerder al T1 in Tielt, Ruddervoorde en Torhout, toonde zich uiteraard tevreden na twee overwinningen op rij. “Ik had nood aan een succeservaring en wist dat in Westkapelle heel wat talent verscholen zit. In eerste instantie heb ik wat verschuivingen doorgevoerd die ons zes op zes opleverden.”

“Naar de terugronde toe moet het scorend vermogen omhoog, ook al blijft onze superspits Thijs Rabaut nog even buiten strijd. Spijtig, maar een ploeg valt en staat niet met één speler. Voor mijn periode als coach van Westkapelle was ik actief als scout van Cercle Brugge en als referee op niveau van beloften. Ook al ben ik een voetbalman in hart en nieren, dat fluitje zal ik toch af en toe moeten opbergen, want nu heeft mijn nieuwe club alle prioriteit. VV Westkapelle is voor mij een fantastische uitdaging.”

Kanjer

Voorzitter Nico Dryepondt nam ruim de tijd om een opvolger voor Chris De Bisscop te benoemen. “We hebben ons netwerk en wilden een kanjer die ons naar hogere regionen kan loodsten. Frederik observeerde ons tegen Club Brugge en nam vervolgens de touwtjes in handen. Ulrik Maertens, die terugkeert naar de functie van T2, zijn we dankbaar voor de interim.”

(JPV)