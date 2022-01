Frank Neve is de nieuwe T1 van SK Roeselare-Daisel B

Dat nieuws verspreidde de derdeprovincialer gisterenavond zelf via z’n sociale mediakanalen.

In de zoektocht naar een nieuwe T1 voor hun B-ploeg, kwamen ze bij SK Roeselare-Daisel gisteren tot een akkoord met Frank Neve. Deze 58-jarige Gullegemnaar stond tot vorig jaar langs de lijn van het in derde C aantredende KNS Heule. Eerder verdiende Neve ook al als T2 zijn strepen bij onder andere Wevelgem City, OMS Ingelmunster en Vigor Wuitens Hamme.

Bij de Roeselaars-Daiselse fusieploeg volgt Neve, die tevens in het bezit is van een getuigschrift UEFA A, Jan Lafaut op. Die gaf er vorige week zelf de brui aan na een zowel op als naast het veld bewogen eerste seizoenshelft. De zopas aangeworven Neve was eind de jaren ’80 als speler ooit zelf drie seizoenen bij het toen in derde en in vierde klasse spelende Club Roeselare. Hij onderschreef bij SKRD een contract van anderhalf seizoen, waar hij straks dus mee zal instaan om de doorstroming van spelers vanuit de eigen jeugdwerking te verbeteren. (SBE)