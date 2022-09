Filip Comptaert(E. Hooglede – 3B): “Zo’n goede start is een eind geleden”

Voor het seizoen werd Eendracht Hooglede door iedereen naar voren geschoven als absolute titelfavoriet. Een tien op twaalf en een gedeelde leidersplaats met Komen lijkt hen alvast gelijk te geven.

“We maakten inderdaad een goede start”, beaamt Filip Comptaert (48), die vorig seizoen in maart overnam. “Het is beter om vanaf het begin mee te zijn en het is ook al eventjes geleden dat Hooglede nog zo’n goede start maakte. Ik ben dan ook tevreden met het spelbeeld, we spelen dominant voetbal maar het scoren lukt nog minder vlot. Zo gingen we al twee keer rusten met een gelijkspel, maar afgelopen zondag stonden we na een kwartier wel al twee goals voor.”

Zondag komt Kruiseke op bezoek en de week nadien volgt dan de clash met medeleider Komen. “Met Doubbel, Demeulenaere, Despierre en wellicht ook Temmerman mis ik wel wat spelers, maar we beschikken gelukkig over een brede kern. Kruiseke wordt een gevaarlijke match. Sommigen zullen al een beetje vooruitkijken naar de week erop, maar we moeten wel eerst die eerste match winnen. Zaak dus om het niet te licht op te pakken.” Comptaert zag al veel ploegen aan het werk, zaterdag gaat hij een kijkje nemen bij Komen. “Het is een nieuwe reeks met veel onbekende factoren, maar sowieso scout ik veel. Behalve Komen hoor ik ook veel goede dingen vertellen over Ploegsteert. Maar wij moeten ons niet wegsteken, het doel is om kampioen te worden. Iedereen spreekt over ons en daar zullen we mee moeten leven. Onze voorzitter zei het ook al voor het seizoen dat we kampioen moeten spelen. Ik heb niet de indruk dat de favorietenrol extra druk op mijn spelers zal leggen. De gemoedsrust is er na onze goede start. Maar het is niet zo dat we over onze tegenstanders zullen vliegen, week na week start de wedstrijd weer met 0-0.” (JT)