Filip Comptaert (E. Hooglede – 3B): “Vel van beer nog niet verkopen”

Na een achtste opeenvolgende zege lijkt het nog een kwestie van tijd alvorens Hooglede de titel binnenhaalt. “We hadden het nochtans niet onder de markt in Zillebeke”, verklaart coach Filip Comptaert.

“Bij de rust stond het nog 0-0. Een klein veld en veel wind speelden niet in ons voordeel. Maar na de rust konden we in een korte periode drie keer scoren en waren de drie punten binnen.” Eendracht Hooglede blijft de zeges opeenstapelen en won na de eerste nu ook de tweede periode. De voorsprong in het klassement bedraagt al 11 punten op streekgenoot KVP Gits. Zondag ontvangt Hooglede thuis Komen, de derde in de stand.

“In de heenwedstrijd speelden we er 2-2 gelijk. Komen is een ploeg met heel veel individuele kwaliteiten. We hopen om onze thuisreputatie in stand te houden, we verloren namelijk nog geen enkel punt op ons eigen veld. Voor het seizoen hadden we onszelf twee doelstellingen opgelegd: thuis ongeslagen blijven en de twee derby’s tegen Gits winnen. Momenteel zijn we op goede weg.”

De titel kan Hooglede nog nauwelijks ontglippen, maar Comptaert blijft voorzichtig. “We gaan het vel van de beer nog niet verkopen. In de volgende drie partijen ontvangen we naast Komen ook nog Gits. Na die drie wedstrijden zullen we al een stuk wijzer zijn. Het blijft een kwestie van geconcentreerd en gefocust te blijven. Elke ploeg zal zich dubbel plooien om punten tegen ons te sprokkelen.”

Op inkomend vlak haalde Hooglede al Roy Caes, Giel Ramant en Robbe Fabry (allen Lichtervelde), Alexander Tarras (Ichtegem), Louis Tyvaert (Rumbeke) en Michel Ternest (Racing Lauwe). “Er schuiven ook drie jeugdspelers door naar de A-kern. Verder willen we nog twee flankspelers aan de kern toevoegen en dan zijn we hopelijk gewapend voor tweede provinciale.”

(JT)

Zondag 12 februari om 15 uur: E. Hooglede – Jespo Comines-Warneton