Eendracht Hooglede en KVP Gits, leiders in 3B, maken zich op voor dé derby: “Duel leeft in héél de gemeente”

Eendracht Hooglede en KVP Gits bekampen elkaar zondag in de derby. De inzet is nog groter dan anders aangezien beide ploegen momenteel de eerste plaats delen in derde provinciale B. Ringo Taillieu (T1 Gits) en Hans Hoornaert (T2 Hooglede) blikken vooruit naar deze speciale wedstrijd.

Ringo Taillieu en Hans Hoornaert zijn goede vrienden. Hans zette destijds bij Eendracht Hooglede zijn eerste stappen uit zijn voetbalcarrière onder het bewind van Ringo. “Het was al snel duidelijk dat Hans een groot talent was. Ik was zijn trainer van de duiveltjes tot bij de miniemen, daarna vertrok hij naar Club Brugge. We hadden toen een enorm goede lichting waarmee we geregeld kampioen speelden”, aldus Ringo.

Later in zijn carrière had Ringo Hans nog één seizoen onder zijn hoede bij KVP Gits. Ringo speelde zelf een succesvolle erelijst bijeen bij Eendracht Hooglede, met onder meer twee titels bij het eerste elftal. Zondag zitten de vrienden echter in een aparte dug-out. Hooglede, dat nog een wedstrijd minder speelde, start als favoriet.

Het spel maken

“Alle druk ligt bij ons”, verklaart Hoornaert. “We moeten dat niet onder stoelen of banken steken. We hebben de ambitie zelf uitgesproken voor het seizoen dat we kampioen moeten spelen. Momenteel staan we waar we moeten staan en willen we uiteraard de derby winnen. Wij zullen het spel moeten maken en Gits proberen te ontwrichten. Maar we kijken niet enkel naar de wedstrijd tegen Gits, met nog een inhaalwedstrijd op woensdag spelen we drie partijen in een week tijd. Als we 7 op 9 kunnen nemen, lopen we uit in het klassement.”

“Het is een match die alle kanten uit kan”, vult Taillieu aan. “Wij hebben niks te verliezen. Een punt zou top zijn, maar we gaan altijd voor de overwinning. Hooglede heeft thuis nog geen enkel punt laten liggen, het zou mooi zijn om er als eerste in te slagen om punten af te snoepen. Ons doel voor het seizoen was erin blijven, dat is ondertussen een zekerheid. Al wat we nu nog meenemen, is winst. Hooglede heeft op papier een sterkere ploeg, ze hebben een bredere kern met veel kwaliteit op de bank. Wij zullen moeten rekenen op onze collectieve sterkte.”

“Feit dat we beiden aan de leiding staan, geeft nog wat extra pigment”

“Wij spelen met veel Gitsenaars, bij Hooglede doen er minder spelers mee uit de eigen gemeente. De wedstrijd leeft meer bij ons, het komt erop neer om zo lang mogelijk de nul te houden.” Iedereen wist dat Hooglede dit seizoen de te kloppen ploeg zou zijn, niemand had wellicht gedacht dat streekgenoot Gits het langst zou aanklampen. “Het is inderdaad speciaal dat een promovendus direct terug bovenaan staat met ongeveer dezelfde kern als het seizoen ervoor”, beaamt Hoornaert.

“De eerste weken kan je nog zeggen: ze gaan door op het elan van vorig jaar, maar halverwege het seizoen telt dat niet meer. Het zal zaak zijn om vroeg op voorsprong te komen en klinisch te zijn, kansjes die je krijgt moet je afmaken. Indien we op voorsprong komen, zal Gits zelf iets aanvallender moeten spelen. Op achterstand komen, is helemaal uit den boze.”

Ook Taillieu schrikt er zelf wat van dat Gits zo hoog gerangschikt staat: “Dat komt vooral omdat de reeks enorm zwak is. Het verschil zal in januari en februari gemaakt worden. Ik zeg dit niet om de druk af te houden, maar ik zie Hooglede wel vlot uitlopen in het klassement. Wij gaan nog punten laten liggen.”

Defensief spelen

“Het probleem is dat veel ploegen nu erg defensief tegen ons komen spelen en het spel aan ons laten. Al moet ik toegeven dat we dit seizoen ook een beetje het geluk aan onze kant gehad hebben. Als je voorin staat, lukt er net iets meer. Wanneer je achterin staat, is dat net het omgekeerde.”

Is zo’n derby dan specialer dan een andere wedstrijd? “Je voelt wel dat het leeft in de gemeente. Het feit dat we beiden aan de leiding staan, geeft nog wat extra pigment. Ik verwacht erg veel volk. Er zijn elders nauwelijks competitiewedstrijden, dus komen er heel wat vrienden kijken. Het is een leuke wedstrijd voor de supporters en entourage, maar er zijn ook maar drie punten te verdienen”, verklaart Hoornaert.

Zondag 8 januari om 14.30 uur: Eendracht Hooglede – KVP Gits.