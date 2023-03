Eendracht Hooglede (3B) mag titel vieren na oppermachtig seizoen: “Transfers tonen onze ambitie”

Eendracht Hooglede heeft zijn favorietenrol in derde provinciale B waargemaakt. Vijf speeldagen voor het einde kunnen ze al niet meer bijgebeend worden. Na een dertiende opeenvolgende zege kon het titelfeest losbarsten, een feest dat duurde tot in de vroege uurtjes.

Hooglede stak de ambities niet onder stoelen of banken. Al op de openingsvergadering werden de woorden uitgesproken: kampioen spelen. Aanvankelijk klampten de buren van KVP Gits nog een tijdje aan, maar na Nieuwjaar schakelde Eendracht nog een versnelling hoger. In 2023 liet Hooglede geen enkel punt liggen en ook de thuisreputatie is meer dan stevig: geen enkele ploeg kon hen op eigen veld al een punt ontfutselen.

75 punten halen

Trainer Filip Comptaert was een uitgelaten man na de 2-0-zege tegen Merkem. “Het duurde lang voor de beslissende treffer viel. Hun doelman was de man van de wedstrijd en zolang het 0-0 staat, blijft het link. Maar goed: eind goed, al goed. Nu gaan we helemaal door de muur gaan. We zijn een waardig kampioen en we willen eerst en vooral genieten van deze titel. De riem mag er nu een beetje af en vanaf nu gaan we niet meer trainen op dinsdag. Toch hebben we nog een aantal doelstellingen die we willen bereiken. We hopen de kaap van de 75 punten te behalen. Er volgen nog twee thuiswedstrijden en de derby op Staden, wedstrijden die we zeker nog willen winnen. Het zou een straffe prestatie zijn om thuis het maximum van de punten te halen. Voor volgend seizoen is ons huiswerk al klaar, maar nu gaan we dus eerst volop genieten.”

De supporters gingen door het dolle heen na het behalen van de titel. © foto JT

Bestuurslid Jelle Cool liet de champagne knallen. “Het is mijn vierde jaar in het bestuur en nu hebben we die eerste stap gezet. De titel zat eraan te komen, maar onrechtstreeks voelde je toch een zekere druk. De mensen hadden verlof genomen en er was al een deejay ter plaatse. We speelden echter een volwassen match, net zoals het hele seizoen al.”

Linkerkolom in tweede

“Er zit heel veel kwaliteit in onze groep. We zijn alvast gewapend voor tweede. De transfers die we deden, toont onze ambitie. Het zou spijtig zijn om een jaar lang tegen de degradatie te moeten vechten, we mikken dan ook op de linkerkolom. Op de lange termijn hebben we de ambitie om naar eerste provinciale te gaan, iets waar we met Hooglede nog nooit in slaagden.”

Voorzitter Jeffrey Bolle: “Spelers moeten zich niet inhouden” “Eindelijk”, zei voorzitter Jeffrey Bolle na het laatste fluitsignaal. “Na vele jaren proberen is het eindelijk gelukt. De laatste vijf à zes seizoenen eindigden we altijd in de top vijf, maar gingen we er in de eerste ronde van de eindronde al uit. Dit jaar was de ambitie meteen duidelijk, al had ik niet verwacht dat het zo eenvoudig zou gaan. Onze sterkte is de breedte van onze kern. We beschikken over 20 spelers die het niveau aankunnen. Al moet ik ook toegeven dat de B-reeks een pak minder zwaar is dan de C-reeks.” Zo’n 350 supporters zagen Hooglede op eigen veld voor de 13de opeenvolgende keer winnen. “Het is een duur jaar, maar we waren hierop voorzien. De spelers zullen elk punt tot de laatste cent uitbetaald krijgen en ook de volgende weken moeten ze zich zeker niet inhouden. Volgend seizoen willen we onze thuisreputatie staande houden en af en toe een topper kloppen.”