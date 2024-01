Dominique De Keyser is de nieuwe voorzitter van VK Dudzele (3B)

Op het einde van vorig kalenderjaar liep het mandaat van preses Johnny Deryckere af. De altijd zwoegende clublegende bouwt een nieuw leven op in de Ardèche. Dominique De Keyser is zijn opvolger, bijgestaan door GC Kelly De Clerck en penningmeester Tom Gelfhof.

Het voorbije weekend werd alle voetbal afgelast. Toch stond de nieuwe voorzitter erop aanwezig te zijn in de gezellige kantine. We stellen hem voor aan het grote publiek. “Voor mij begon alles in Dudzele toen mijn zoontje er voetbalde. Steevast volgde ik hem als ouder. Zoals bij veel ploegen was er een tekort aan afgevaardigden. Ik vulde die functie dan maar in. Paul Acke, de trainer van de reeks U15, is een persoonlijke vriend van mij. Door zijn toedoen trad ik toe tot het bestuur en stak een handje toe bij het organiseren van evenementen. Op een bepaald moment hield onze jeugdverantwoordelijke het voor bekeken. We begonnen te zwalpen tot ik naar voor werd geschoven als nieuwe jeugdvoorzitter. Dit is intussen twee jaar geleden. We slaagden erin een nieuw elan te vinden.”

Boordevol plannen

“Dan plots kwam de melding dat Johnny Deryckere definitief naar het buitenland zou verhuizen. We mochten de prachtige vereniging niet teloor laten gaan en ik meldde iedereen dat, als niemand zou rechtstaan, ikzelf het hoogste bestuursambt zou aanvaarden. Iedereen bleek akkoord. Dat vervulde me met trots, ik ben immers een kind van de entiteit.”

“Met betrekking tot de infrastructuur zitten we wel beperkt met ons ene terrein. We weten niet wat Stad Brugge van plan is, maar een tweede veld zou meer dan welkom zijn. Ook koester ik plannen om met een damesploeg te beginnen. En wat ons vlaggenschip in derde provinciale betreft, zitten we goed met een trainer als Sören Maenhout. We hopen enkele competities stand te houden in de reeks om dan misschien een trapje hoger te mikken. Ja, ik zit boordevol plannen en ambities. Hopelijk kan ik er enkele realiseren.” (JPV)

Zaterdag 27 januari om 19.30 uur: VK Dudzele – SC Lombardsijde.