Diksmuidenaar Michiel Vandermeulen (NSVD Handzame) hoopt op mirakel om zich alsnog te redden: “Als we winnen in Damme is het nog niet gedaan”

Na een betere periode met overwinningen op het veld van Eendracht De Haan en in eigen huis tegen Dosko Sint-Kruis weten de groen-witten van NSVD Handzame opnieuw wat verliezen is. VV Koekelare en FC Lissewege waren de voorbije weken duidelijk een maatje te groot voor de jongens van trainer Kurt Deseintebein. Zondag staat een verplaatsing naar Damme op het programma. Een overwinning staat gelijk met een allerlaatste sprankeltje hoop op een verlengd verblijf in derde provinciale.

“Als we punten pakken tegen Damme springen we misschien nog over Aartrijke en komen we nog in aanmerking voor barragewedstrijden”, weet middenvelder Michiel Vandermeulen (25).

Geen gemakkelijke opdrachten

“Ook de laatste wedstrijd tegen Oudenburg wordt nog heel belangrijk. Het zijn geen gemakkelijke opdrachten, maar we blijven erin geloven dat een mirakel nog mogelijk is. Ook de spelers die na het seizoen de club verlaten, zijn bereid om alles te geven. We gaan in Damme voluit voor de overwinning.”

“Na Nieuwjaar hebben we onze manier van spelen grondig gewijzigd”, gaat de Diksmuidenaar verder. In de heenronde speelden we naïef en beseften we te weinig dat we als blok moesten spelen om punten te pakken. Nu verdedigen we realistisch en laten het spel aan de tegenstrever.”

Duidelijke progressie

“De weinige kansen die we krijgen, proberen we af te maken. Dat lukt niet in elke wedstrijd, maar er zit duidelijk progressie in onze prestaties. Het is ook belangrijk dat de sfeer binnen de ploeg positief blijft.”

Coach Deseintebein had voor het seizoen al aangegeven dat het spijtig was dat zijn ploeg ingedeeld werd in de sterke Brugse reeks van derde provinciale. Ook Vandermeulen volgt de redenering van zijn trainer. “In verschillende oefenwedstrijden tegen ploegen uit de andere reeksen hebben we bewezen dat we het niveau aankunnen.”

Sympathieke club

“Ons team telt enkele goede spelers, maar in deze sterke reeks is dat niet voldoende om ons te handhaven. Enkele ploegen uit de linkerkolom zijn een maatje te groot.”

In het tussenseizoen zoeken nogal wat spelers van NSVD Handzame andere oorden op. “Zelf blijf ik hier graag voetballen. Ik speel dicht bij huis en ik vind het een toffe en sympathieke club. Een eventuele degradatie speelt voor mij geen rol. Zo ver is het echter nog niet. Winnen in Damme en alles blijft mogelijk”, besluit een optimistische Michiel Vandermeulen. (PDC)