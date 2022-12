Dietri Laflere (Sparta Kruiseke-3B): “Ik wil mijn club aan punten helpen”

Hekkensluiter Sparta Kruiseke trekt zich in de strijd om het behoud op aan de overwinning thuis tegen Merkem Sport (3-2). De terugkeer na blessure van Dietri Laflere zou wel eens bepalend kunnen zijn of het team van trainer Pedro Vermeulen alsnog het behoud kan verzekeren.

Halfweg telt groen-wit slechts zeven punten en dat is natuurlijk heel weinig. Het verschil met het voorlaatste SK Zillebeke en RC De Panne bedraagt momenteel zes punten. De kustploeg telt wel een wedstrijd meer. “We moesten proberen voor de winterstop de kloof kleiner te maken, jammer dat we thuis tegen Vleteren verloren”, aldus Dietri Laflere. De ex-speler van SK Geluwe en BS Geluveld is na acht maanden blessureleed helemaal terug van weggeweest.

“Ik ben blij dat ik terug op het veld sta. In februari tijdens een inhaalwedstrijd thuis tegen Komen-Waasten liep ik een zware blessure aan de knie op. Ik wilde wegdraaien en bleef met mijn studs in het gras vastzitten. De kruisbanden en meniscus waren gescheurd. Het was al die maanden niet gemakkelijk om te moeten toekijken. Ik wist immers wat er me te wachten stond, want destijds bij de beloften van SK Geluwe, zo’n acht jaar geleden, liep ik in een wedstrijd tegen buur Eendracht Wervik net dezelfde blessure aan die knie op. Hoe dan ook, mijn revalidatie is goed verlopen. Met veel dank aan het team van Kine Delva in Zonnebeke voor de goede behandelingen en ook aan de mensen die in mij geloven. Nu wil ik mijn club aan punten helpen en met de ploegmaats de strijd aangaan om ons te redden”, besluit Dietri Laflere, die bij KV Kortrijk trainer van de U12 Elite is, strijdvaardig. (EDB)