Dieter Vandamme (SK Staden – 3B): “We hebben nog iets recht te zetten tegen Gits”

In derde provinciale B is SK Staden uitstekend aan het nieuwe jaar begonnen met winst tegen achtereenvolgens SK Roeselare-Daisel B en Sparta Kruiseke. Daardoor is de ploeg van coach Chris Plaisier al opgerukt naar de tiende plaats.

“Tegen hekkensluiter Kruiseke moest de partij eigenlijk al bij de rust gespeeld zijn”, opent kapitein Dieter Vandamme (38). “In goed twintig minuten tijd hadden we zes uitgespeelde kansen, maar er vloog er slechts één tegen de touwen. En finaal was het nog bibberen, zeker na de aansluitingstreffer.”

Zekerheid nodig

De volgende opdracht is nu de derby op KVP Gits. “Thuis hebben we maar met het kleinste verschil (0-1) verloren en was dit volkomen onterecht. Vandaar dat we nu nog iets willen rechtzetten op hun veld. Gemakkelijk is dit natuurlijk niet, want zeker thuis zijn ze een moeilijk te ontwrichten geheel. Het is trouwens ook jammer dat we niet op volle sterkte staan. Artur Tyvaert en Zoyan Vangenechten zitten volop in de blok en moeten passen.”

“Wat ons doel nog is? Onze betrachting is om zo snel mogelijk zekerheid te hebben over een verlengd verblijf. Vandaar dat het belangrijk is om in de komende weken zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Nu staan we al op een tiende plaats. Daar moeten we op z’n minst ook kunnen eindigen, liefst hoger natuurlijk.”

Dieter verlengde zijn verbintenis op De Wankaarde. “Toen het bestuur met een nieuw voorstel kwam, heb ik geen moment getwijfeld. Hopelijk volgen mijn collega’s eerstdaags. Zij wachten nog eventjes af om te zien wie er voor volgend seizoen bijkomt”, besluit de metaalbewerker uit Staden.

(SBR)