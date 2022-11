Detlef Deceuninck (KVP Gits – 3B): “We hopen zo lang mogelijk bovenin mee te draaien”

Het sprookje van KVP Gits blijft duren. Na elf speeldagen prijkt de promovendus op een onverhoopt gedeelde leidersplaats terwijl de doelstelling het behoud was. Medeverantwoordelijke voor dat huzarenstukje is doelman Detlef Deceuninck (28), inmiddels al een ancien bij de club.

Hij hield tegen Ploegsteert voor de vierde opeenvolgende week zijn netten schoon. “In de eerste helft kregen zij twee grote kansen, maar ik kon telkens de redding brengen. Daarom sta ik ook in doel”, blijft de doelwachter bescheiden. “Het zit momenteel allemaal een beetje mee voor ons. Iedereen werkt voor mekaar en we geven vrij weinig doelkansen weg. Maar we moeten vooral rustig blijven, twee nederlagen na elkaar en het kan rap veranderen.” Met 26 op 33 twijfelt niemand er nog aan dat Gits zich zal redden, maar de ambitie blijft ongewijzigd. “Zo snel mogelijk 30 punten halen. Uiteraard hopen we om zo lang mogelijk bovenin mee te draaien. Het verhaal dat we nu aan het schrijven zijn, lijkt erg goed op dat van Union vorig seizoen.” Na vier opeenvolgende zeges wacht zondag met Zillebeke opnieuw een haalbare kaart. “We pakken het aan zoals elke week en gaan vol voor de drie punten. Maar op voorhand zeggen dat we gaan winnen, doen we niet. Het is net dan dat je wellicht tegen een nederlaag aanloopt. Het is plezant om bovenaan te staan en we hopen om onze buren van Hooglede zo lang mogelijk bang te maken.”

Schitterend veld

Wat is het geheim echter van die schitterende start van het seizoen? “De overgang van vierde naar derde is ons prima bevallen. Er wordt meer gevoetbald en dat ligt ons beter. Bovendien beschikken we thuis over een schitterend veld en ook dat speelt in ons voordeel.” (JT)

Zondag 20 november om 15 uur: KVP Gits – SK Zillebeke.