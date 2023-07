Derdeprovincialer VKSO Zerkegem heeft gloednieuwe ploeg: “Eerste match meteen tegen ex-ploeg”

De gloednieuwe eerste ploeg van VKSO Zerkegem heeft er een eerste oefenmatch tegen de buren uit Gistel opzitten. T1 Lorenzo Frickelo is aan zijn nieuwe uitdaging begonnen.

Lorenzo Frickelo nam afscheid van Hogerop Oedelem na zes jaren afwisselend hoofdcoach en assistent. Nu staat hij aan het sportieve roer langs de Vedastusstraat, waar meubelstukken voorzitter Patrick Ongenae en gerechtigd correspondent Marina Lievens emotioneel afscheid namen. Ze emigreren naar Spanje.

Ruimere kern

De spelerskern is enorm verruimd met Maxim Annys (HO Oedelem), Lennert Devriendt, Karl Mourisse, Bram Dekeyzer en Mathias Van Loo (allen Jabbeke), Michiel Dutrieux, Stijn Vanwildermeersch en Elliot Missault (allen Eendracht Brugge), Giovanni Van Hullebus (Lissewege), Guillaume Vanhollebeke (Oudenburg) en Karim Stockx (Loppem) Emiel Van Belleghem is de enige vertrekker en verhuist naar Loppem.

Assistent

Lorenzo Frickelo geeft tekst en uitleg. “Ook Wouter Vanhullebusch had zijn woord gegeven maar opteert uiteindelijk toch voor Damme. Wie tegen zijn goesting komt blijft beter weg. Ik werk met jongens die op en top gemotiveerd zijn. Mijn assistent is Timothy Scheyving, een fantastische mens, die ik al 30 jaar ken. Toen Rik Bouckaert bij aanvang van vorig kampioenschap verrassend afscheid nam, vervulde Timothy de taak van T1 ad interim met brio. Op dat moment kon ik immers mijn voormalige vereniging op het Oostveld onmogelijk in de steek laten.”

Rustig seizoen

“Binnen de vijf minuten rijden van mijn woning sta ik in de accommodatie van VKSO Zerkegem. Ons huiswerk zit erop, we trokken enkele nieuwe elementen aan omdat we nieuw bloed nodig hadden. Het behoud in derde provinciale werd gerealiseerd, al misten we de nodige ervaring. Nu mikken we op een rustig seizoen met posities die bijna allemaal dubbel bezet zijn. Binnen de kern zitten ettelijke studenten, we zullen dus ook rekening moeten houden met afwezigen wegens studieredenen. De competitiestart wordt alvast heel speciaal voor mij: we trekken meteen naar Hogerop Oedelem, mijn ex-ploeg.”