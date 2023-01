Derdeprovincialer Sparta Dikkebus (3B) ontslaat trainer Thierry Clatot

Het bestuur van derdeprovincialer Sparta Dikkebus nam maandagmorgen afscheid van zijn hoofdcoach Thierry Clatot. “We hebben deze moeilijke beslissing genomen omdat we als vereniging zo snel mogelijk uit de negatieve spiraal willen”, stelt het bestuur van Sparta Dikkebus.

“Na de investeringen in het tussenseizoen hadden we ons nu net iets hoger willen zien staan. Zoals bij vele clubs, betaalt de trainer dan meestal en jammer genoeg het gelag. We willen Thierry nog veel succes toewensen in zijn sportieve carrière en bedanken hem voor zijn buitengewone inzet voor de club.” Tot er een nieuwe coach is aangeduid zal assistent Niels Persyn de trainingen en wedstrijden leiden.

De 54-jarige Thierry Clatot reageert heel ontgoocheld op zijn ontslag. “En dat niet alleen. Ik ben er echt kapot, zeker al omdat ze niet direct een reden konden vertellen aan de telefoon. Ik wil echt weten wat ik verkeerd heb gedaan ten opzichte van de club. Misschien ligt het verlies van zondag wel aan de basis in Vleteren (3-1). De eerste helft was inderdaad niet goed, maar na de pauze heeft de volledige spelersgroep met goed voetbal gereageerd. Spijtig genoeg kon een nederlaag niet meer vermeden worden. Dan nog staan we nog altijd op een zesde plaats en strijden volop mee om de eindronde. Dat zal nu natuurlijk zonder mij moeten gebeuren, en dat begrijpt ook de spelersgroep niet. Dat kan ik toch afleiden uit de telefoontjes die ik vandaag kreeg. Ik heb het gevoel dat ze nog steeds allemaal achter mij staan. Dat bewijst ook dat er wekelijks op training tussen de 26 en 30 man stonden. Zelfs de beloften volgde ik van heel dichtbij zodat iedereen een eerlijke kans kreeg. Hopelijk krijg ik nu nog een echte reden waarom de samenwerking is gestopt.” (SBR)