De realistische kijk van Noa Groenemans bij Eendracht De Haan (3B): “Coach stelde ideale team samen”

Noa Groenemans baalt als zijn ploeg niet scoort. Hijzelf stond al ettelijke keren succesvol aan het kanon. De spits is even gelukkig als een ploegmaat raak treft maar de netten moeten hoe dan ook trillen.

Thuis tegen het ijzeren blok van VKSO Zerkegem A kon niemand een gaatje vinden (0-2), zelfs Noa niet. Afgelopen weekend scoorde hij wel in de ruime 0-6-zege op VV Tielt.

“Volgens mij behoort Zerkegem tot de kanshebbers voor de titel. Wij mikken natuurlijk ook wel naar de hogere reeks. Ik blijf er immers bij dat enkel onvoorstelbare pech ons uit tweede provinciale bikkelde. Het is trouwens dankzij coach Livio Proot, destijds supertrouw aan Kris Brackx als T2, dat we ons zo vlug hebben hersteld. Afgelopen kampioenschap wist hij dat we ons niet meer konden redden.”

“Toch werkte hij met engelengeduld aan onze mindere punten en realiseerde gerichte transfers, die meerwaarde bieden. Ik noem voor de vuist weg: Angel Ketels, Alan De Clerck, Deavon Vanacker, Lee Geboes, Robbe Delrue, Florian Vandyck, Maxim Janssens en Viktor Bohn.”

“Tijdens de voorbereiding kreeg iedereen gelijke kansen. We wonnen quasi alles en het ideale team werd gevormd. Met de huidige formatie hadden we zeker meegedraaid in de bovenste helft van de hogere reek. Tot op heden verloren we twee duels: thuis tegen Zerkegem A en op bezoek bij Torhout B. Dit zijn niet toevallig de twee koplopers. Wij moeten voor voornoemde toppers niet onderdoen. Soms hangt winst en verlies af van details.”

Zevende seizoen

“In mijn jeugdjaren toonde ik één seizoen mijn kunnen in Roeselare. Voor de rest speelde mijn voetballeven zich af in De Haan, waar ik nu mijn zevende seizoen volmaak bij het vlaggenschip. Afgelopen kampioenschap bleken de blessures niet bij te houden, nu hopen we van die miserie gespaard te blijven.”

“Goalie Angel Ketels is nu even buiten strijd maar de piepjonge lefgozer Matteo Eecloo toont zich ook betrouwbaar tussen de palen. En dan is er nog onze nieuwe T2: Andy Melis is volledig complementair met de hoofdcoach en beschikt over het DNA van onze kustploeg.”

(JPV)