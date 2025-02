Dany Couvreur nieuwe trainer KFC Doomkerke (3B)

Dany Couvreur neemt het roer over bij KFC Doomkerke dat uitkomt in derde provinciale B. Doomkerke staat momenteel laatste in het klassement, maar de ploegen onderin staan nog op een zakdoek. Aan Dany om het behoud te verzekeren.

“Vorige week woensdag heb ik getekend. Minimum voor dit jaar en dan zien we wel naar volgend jaar toe. Al is het sowieso wel de bedoeling om er voor langere duur aan het roer te staan”, opent de nieuwe T1 van KFC Doomkerke Dany Couvreur (65) uit Lichtervelde.

Na Benedikt Depoorter, die zelf opstapte, en Kristof Strobbe die wegens familiale redenen ook zelf aangaf om er mee te stoppen, moest Doomkerke opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer om het seizoen uit te doen. Dany was vrij als trainer en kent de club. De laatste club die hij coachte was Lichtervelde.

Band

“In de eerste plaats is het voor mij al dicht bij de deur en ten tweede ken ik die mensen ook wel. Het is een goeie groep”, weet Dany. “Ondanks dat ze de laatste plaats bekleden. Dat wil niet zeggen dat er niets in zit. Afgelopen weekend hebben we wel verloren, maar het was nipt met een 2-1-nederlaag in de laatste minuut. Het is zeker en vast geen verloren zaak. Het zit er nog in, daar ben ik van overtuigd. De band met de spelers en club zit goed en sfeer is heel belangrijk.”

Behoud

Dany ziet dat er schwung en weerbaarheid in de ploeg zit. Hij gelooft dan ook dat de redding bewerkstelligen mogelijk is met deze ploeg die er duidelijk vol voor wil gaan.

“Het doel is uiteraard zuiver behoud. Of dat lukt of niet is een andere zaak. We zijn in strijd met vijf ploegen waarvan er twee moeten zakken. Alles ligt nog dicht op elkaar onderin en er zijn nog negen matchen te gaan met veel onderlinge duels die beslissend zullen zijn. Enkel De Haan, tegen wie we het zondag thuis opnemen, is nog een topploeg en dan treffen we enkel nog rechtstreekse concurrenten. Er is dus nog heel veel mogelijk voor iedereen onderin. Het wordt een strijd tot de laatste dag”, besluit Dany Couvreur. (RV)

Zondag 16 februari om 15 uur: KFC Doomkerke E. De Haan.