“Dankbaar voor de jaren inzet”: Kristof Strobbe en KSV Pittem (3B) in onderling overleg uit elkaar

Kristof Strobbe is niet langer de trainer van derdeprovincialer KSV Pittem. De spelersgroep werd dinsdagavond ingelicht dat club en trainer in onderling overleg uit elkaar gaan. Strobbe bracht de Pittemnaars van vierde naar derde provinciale, waar het dit seizoen opnieuw een rustig seizoen draait.

Afgelopen weekend werd wel de derby tegen KVC Wingene verloren, waardoor de buren over KSV Pittem in de rangschikking wipten. Maar Pittem staat nog altijd netjes in de linkerkolom. Het bestuur gaat nu op zoek naar een opvolger. Met KSV Pittem realiseerde Kristof Bonte de promotie in het seizoen 2021-2022.