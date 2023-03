Chesney Vanden Abeele (KVP Gits – 3B) klaar voor derby tegen leider: “We moeten vooral mentaliteit tonen”

KVP Gits wacht zondag de lastige taak om de Hoogleedse pletwals te proberen stoppen. Bij de vorige derby was de inzet nog de strijd voor de eerste plaats, maar na de 3-0-zege van Hooglede is het verschil ondertussen serieus opgelopen. Sinds de derbyzege verloor Hooglede geen punt meer en de kloof met ‘dichtste’ achtervolger Gits bedraagt intussen 17 punten.

Centrale verdediger Chesney Vanden Abeele (29) beseft dat zijn team voor een loodzware klus staat, bovendien was de generale repetitie geen succes, want Gits verloor met zware 5-0 cijfers op Ichtegem. “Dat was inderdaad een zware dobber”, beaamt Vanden Abeele, die nog maar pas in het huwelijksbootje stapte. “Bij 0-0 misten wij een penalty en net voor rust slikten we vervolgens zelf een strafschop. Een snelle rode kaart na de pauze en een paar tegendoelpunten zorgden ervoor dat de kopjes naar beneden gingen.”

Een eindrondeticket behoort nog steeds tot de mogelijkheden

Hooglede

Zondag dus de topper. Er wordt veel volk verwacht en er is ook een eetfestijn voor de wedstrijd. “We kennen de kwaliteiten van Eendracht Hooglede. We wisten voor het seizoen dat zij de grote favoriet waren. Op Hooglede kwamen we nauwelijks aan kansen toe en ook zondag zullen we wellicht niet veel aan voetballen toekomen. Het zal zaak zijn om zo lang mogelijk op de 0 te spelen en dan te hopen op een doelpunt via een hoekschop of vrije trap.” Evident wordt het dus zeker niet, bovendien mist Gits een aantal spelers. Simon Vermeersch en Kevin Versyck zijn geschorst. Joren Ketels, Michiel Moeyaert en Nico Huyghe zijn geblesseerd. “Het wordt roeien met de riemen die we hebben, we zullen vooral mentaliteit moeten tonen en de duels proberen te winnen. Maar ongeacht het resultaat kunnen we toch al spreken van een geslaagd seizoen. We hadden op voorhand niet gedacht dat we zo lang helemaal voorin gingen blijven meedraaien. We komen uit vierde en waren qua spelerskern nauwelijks versterkt. We waren mee van in het begin en zijn in die flow gebleven. Het is zelfs zot dat we nog steeds op de tweede plaats staan, al hangt het tussen plaats twee en plaats zeven allemaal dicht aan elkaar. Al moet je ook durven zeggen dat we zeker niet in de sterkste reeks spelen. Een eindrondeticket behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Het komt erop aan om resultaten te halen. In de heenronde zat het geluk vaak aan onze kant, maar in de terugronde hebben we al een paar keer tegenslag gehad.”

Zondag 5 maart om 16 uur: KVP Gits – E. Hooglede.