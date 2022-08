Bonny Okeba is defensieve versterking die kan tellen bij Daring Brugge (3B): “Leuke sfeer heeft me verrast”

Op het Tempelhof zijn de oefensessies een paar weken geleden hervat. In de kantine wordt vaak nagepraat, gekaart of een partijtje darts gespeeld. Bonny Okeba is één van de nieuwkomers. Hij lacht altijd, begroet alle supporters even hartelijk en als hij begint te vertellen in zijn sappig Afro-Nederlands, dan hangen velen aan zijn lippen.

Naast Bonny Okeba (Lissewege), kwamen ook Mats Compernolle (Koekelare), Milan Deblieck (Jong Male), Jonathan Mascaux (terug van Dosko) Otto De Clercq (Zwevegem) en Mathis Doornaert (Heule) naar het Tempelhof. Bonny Okeba valt op door de sereniteit die hij uitstraalt, zowel op als naast het veld.

“Toen ik naar de Brugse regio kwam wonen voetbalde ik met Zeebrugge in derde en vierde provinciale en met Steenbrugge in derde provinciale. Vervolgens waagde ik de stap naar de hoogste provinciale reeks met het toenmalige SVV Damme. Vanaf het eerste moment kon ik aarden in eerste provinciale, met het niveau had ik geen enkel probleem. Trouwens, ik pas me overal aan. Dat ik me nooit nerveus maak lijkt me inderdaad een sterk wapen. Geen enkele tegenstrever kan me uit mijn evenwicht brengen. Destijds in Damme moesten we met de bus naar Waregem bollen. Ik was een kwartier te laat. Tja, ik kon er niets aan veranderen, ik stapte relax op en excuseerde me. Na een lang verblijf in Damme koos ik voor Lissewege, waar we vorig kampioenschap promoveerden. Waarom Daring? Als prille dertiger heb ik geopteerd voor een nieuwe uitdaging.”

“De leuke sfeer op het Tempelhof heeft me aangenaam verrast. Vrienden vertelden me af en toe hoe gezellig het er aan toe gaat bij Daring. Dat heb ik nu aan den lijve ondervonden. We hebben overigens al enkele beker- en oefenmatchen afgehaspeld. De coach zoekt nog naar zijn ideale elftal en geeft ook de jongeren kansen. Als mijn ervaring die tieners kan helpen in hun groeiproces dan voel ik me daar goed bij.”

Trainer

“Hoe graag ik ook zelf voetbal, een groep jongeren uit de bovenbouw trainen bekoort me evenzeer. Zo heb ik in Steenbrugge de lichting U17 onder mijn vleugels. Vroeger was ik ook nog actief in Beernem als fysiektrainer. Naast spelvreugde, kameraadschap en tactische discipline is conditie onontbeerlijk. Als je in de slotfase een gat niet meer kunt dichtlopen dan ga je vaak de boot in. Onze ambities? We starten de competitie in Eernegem. Daarna volgen thuis Dosko Sint-Kruis en VV Cercle Beernem A. Eind september trekken we naar het ambitieuze KFC Damme, zeg maar mijn ex-ploeg. Stel je me die vraag nog eens na dat vierluik?” (JPV)