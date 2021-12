Benjamin Vanspeybrouck is van goudwaarde voor Dosko Sint-Kruis (3B): “Sabbatjaar geschrapt: de maats hadden me nodig”

Voetbal is een ploegsport maar soms maakt één speler het verschil. Vraag het maar na op de Gulden Kamer. Dit is het verhaal van kapitein Benjamin Vanspeybrouck, die heel even het schip verliet om zijn huis te helpen bouwen.

Tot voor het duel op Daring Brugge, eind oktober, hadden de Bruggelingen één schamel puntje geoogst. Supporters vreesden voor een buiteling naar de laagste reeks. De jongens van T1 Tom Ruytinx wonnen vervolgens verrassend op het Tempelhof, met voor het eerst opnieuw Benjamin Vanspeybrouck tussen de krijtlijnen.

“Ik had mijn vereniging verwittigd dat ik zou blijven trainen maar een jaar geen wedstrijden zou spelen om aan mijn huis te kunnen werken op zaterdag en zondag. Maar dan hoorde ik telkens weer hoe mijn geliefkoosde ploeg had verloren. Dus nam ik een drastisch besluit en schrapte mijn sabbatjaar. De maats hadden me nodig.”

“Sinds mijn wederoptreden verloren we inderdaad niet meer. Je hoeft dat niet op te blazen, blijkbaar trekken mijn meestal jongere ploeggenoten zich op aan mijn aanwezigheid. Bijgevolg ben ik er en werk dan maar dubbel hard aan mijn stulpje op weekendmomenten zonder competitieopdrachten.”

De boel opnaaien

“Amper 16 lentes telde ik toen Filip Vanhove me opstelde in klimmen en dalen. Intussen zijn we elf jaar later en die adrenaline blijft stromen. Van nature ben ik een centrale middenvelder. Nu heeft de coach me blijkbaar nodig op de linksachter want de twee elementen die op die stek aantreden, zijn geblesseerd.”

“Tegen Lissewege hielp ik de ploeg uit de nood tussen de palen. Onze doelman blesseerde zich na 70 minuten en kon niet verder. Ik vroeg de handschoenen en zou wel mijn plan trekken onder dat kader. De trainers zeggen dat ik foutloos keepte.”

“Ach, mijn ervaring helpt me op alle posities en ik heb al meerdere keren bewezen dat ik voor de vrienden van Dosko door een vuur ga. Trouwens, weet je wat mijn sterkste wapen is: de boel opnaaien! Blijkbaar hadden de jongens nood aan zo’n grote bek.”

Zondag 19 december om 14.30 uur: K Dosko Sint-Kruis – Jong Male VV.