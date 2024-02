Bas Van Eenoo bouwt aan stevig geheel bij FC Veldegem (3B)

Bas Van Eenoo lukte destijds in de nacompetitie een goal in de finale tegen Varsenare. Jabbeke, waarvan hij deel uitmaakte, steeg naar eerste provinciale.

Hij wilde vervolgens in Veldegem zijn voetbalcarrière afsluiten, maar kwaaltjes staken de kop op. Dus gooide hij zijn voetbalschoenen op zolder en nam de functie van sportief verantwoordelijke op zich. Bas haalde tot op heden volgende sterkhouders binnen: Gaethan Lannoo (Ardooie), Florian Cavey (Aartrijke), Gilles Vandenberghe (Wingene), Elias Cavey (Lissewege), Robbe Van Overmeire (Zwevezele), Jelle Notredame (Lichtervelde), Kiani Mombert en Senne Moerman (beiden Koekelare). Bas Van Eenoo is nog ijverig bezig: “Er hebben heel recent nog twee spelers getekend, maar hun naam kan ik nog niet vrijgeven. Ik heb tegenover hen mijn woord gegeven, daar houd ik me aan.”

“We beschikken over een heerlijke voorzitter Ivan Vermeulen, die hier een monument is. Dankzij zijn twee naaste medewerkers Servaas Verhaeghe en Nico Deruwe kan ik optimaal mijn functie vervullen. Gelukkig beschik ik over een ruim netwerk en als er eentje op de radar komt, dan gaat er iemand kijken. Zelf kan ik als sportief verantwoordelijke een mix van jonge talenten en ervaren elementen overtuigen om voor Veldegem te kiezen. Natuurlijk komt het er nu op aan het behoud te verzekeren. Onze coach Jurgen Dewaele is voldoende ervaren om die hartenwens van ons allemaal te realiseren. Onze eerstvolgende opdracht is een reus buiten categorie: we ontvangen de Loppemse buren die aan de leiding prijken en op de titel azen. Ze verloren zopas in eigen huis tegen een rivaal dus we kunnen de Stormvogels op geen moeilijker moment treffen. Wij zullen op en top gemotiveerd zijn, want de redding in derde staat op het spel. Bovendien organiseren we onze sponsordag, ook voor mij belangrijk vermits ik voor een stuk bij het commerciële aspect ben betrokken. De week nadien treden we opnieuw thuis aan, tegen nummer vier Wingene. Daarna trekken we naar nummer vijf Kanegem. Na dit loodzwaar drieluik zullen we nog eens evalueren.” (JPV)

Zondag 3 februari om 15 uur: FC Veldegem – SV Loppem.